台師大女足抽血案延燒 北檢傳喚中大研究助理釐清

台灣師範大學女足隊教練周台英（左二）被揭發「強迫抽血換學分」，19日出面數度鞠躬致歉；左一為研究主持人陳忠慶。（資料照，記者方賓照攝）

2025/07/22 09:34

〔記者吳昇儒／台北報導〕台灣師範大學女足隊教練周台英被學生揭發「強迫抽血換學分」，風波至今仍持續延燒。台北地檢署上週調取相關研究資料及檢體，以將周台英列為強制等罪嫌被告。昨（21）日上午，指揮台北市調查局調查官前往主計畫執行研究單位「中央大學」調取相關研究計畫資料，並以證人身分傳喚一名研究助理，經檢察官複訊後請回，以利釐清案情。

民進黨立委陳培瑜去年指出，女足教練周台英長期以學分作為威脅，要求球員配合參與一項國科會補助的運動科學研究，內容包括連續多日進行密集抽血檢測，學生若不配合，恐面臨被扣學分、延後畢業、甚至退隊等處分。

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經校方內部調查後，拔除周台英的教練職務，並同意周台英繼續在校內擔任教職，引發熱議，案件持續延燒。

深入調查發現，周台英抽血實驗計畫長達數年，不僅每學期要求學生進行連續14天、每天2至3次抽血，時間從清晨5時至深夜9時不等，抽血者多為未具醫療資格者，引發是否違反人體研究法與醫療法的爭議。

近期吹哨學生簡奇陞與多名球員公開抽血影片，並召開記者會，事件再次延燒，台北地檢署及調查局介入調查，朝強制、侵占等罪嫌偵辦。

據悉，該研究是由中央大學主導執行，該研究案分為3個子計畫，其中一部分則是由台師大周台英配合執行，故台北地檢署昨日派遣調查官前往中央大學傳喚研究助理協助釐清案情。

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