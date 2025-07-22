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    台中市葫蘆墩文化中心演奏廳開幕啟用後出現漏水嚴重

    台中市葫蘆墩文化中心演奏廳本月19日才整建完工啟用，結果就漏雨，引發民眾質疑。（市府提供）

    台中市葫蘆墩文化中心演奏廳本月19日才整建完工啟用，結果就漏雨，引發民眾質疑。（市府提供）

    2025/07/22 09:35

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心演奏廳，斥資逾5400萬元，去年7月開始整修，本月19日才重新開幕啟用，不料，民眾20日進場卻發現嚴重漏水，甚至排隊看表演，卻發生有票無法進場的烏龍，還有學校安排今天舉辦成果發表，卻被通知因發生「嚴重問題」演奏廳無法使用，被迫改變演出計畫，質疑演奏廳才重建開幕，啟用不到24小時就出問題，5400萬是花到哪裡？

    有市民在網路po文抱怨，週日（20日）民眾前往葫蘆墩文化中心聆聽音樂會，因為「客滿」有票卻進不了場，場外有500多人在等候，質疑為何會發生這種烏龍。另有民眾也發文，稱原本學校今天（22日）要在葫蘆墩文化中心演奏廳舉辦成果發表會，卻接到中心通知因場地發生「嚴重問題」無法使用租借被取消。

    葫蘆墩文化中心表示，演奏廳重建以結構耐震補強、空調系統汰換為主，不料，20日強降雨造成演奏廳屋頂的水管爆裂滲水，形成漏雨，才被迫閉館，將進一步整修才能重新開放。

    至於週日舉辦的「愛在科技園區」音樂會，是經發局主辦，之前中心即告知演奏廳只有800個位置，而且對號入座，經發局堅持不對號入座，且要自行發放票券，結果發了約2000張入場券，才導致許多民眾有票卻無法入場，抱怨連連，葫蘆墩文化中心也很無奈。

    台中市葫蘆墩文化中心設立逾40年，文化局長陳佳君表示，演奏廳曾歷經921地震考驗，場館結構與設施極需升級，去年編列5,400萬元預算，進行結構耐震補強、空調系統汰換、動線優化及廁所更新等全方位空間改善。

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