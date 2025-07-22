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    恆春大廟主委遭「大罷免大成功」 信徒不滿其違規亂政

    福德宮常務委員會以46比3的懸殊票數，成功罷免主委張榮南。（福德宮常務委員會提供）

    福德宮常務委員會以46比3的懸殊票數，成功罷免主委張榮南。（福德宮常務委員會提供）

    2025/07/22 09:27

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕7月26日是台灣史上最大規模罷免案投票日，但國境之南這幾天卻已完成一起「大罷免」，恆春半島知名關山福德宮土地公廟，常務委員會以46比3的懸殊票數，成功罷免主委張榮南，理由是他長期違反組織章程、不依預算執行公務，損害廟譽。

    新任主委尤學逸痛批，張榮南不執行大會決議，工程發包誇張，如四間廁所耗資七百多萬、違規任用人事、擅發金戒指，還無故解除八名委員資格，引爆信徒怒火，促成這場「恆春大罷免」。然而，張榮南反駁，罷免程序違法，質疑自己因調查廟款存放私人帳戶而「擋人財路」，才遭報復。

    張榮南表示，2023年7月擲筊上任後，發現廟方1.5億廟款分散於七名委員私人帳戶，並涉及投資保險及孳息，他認為不妥，開會解除八名委員資格，卻引來對方提告要求恢復身分。他質疑，法院尚未裁決，這些委員身分未明，臨時會議出席人數也不符規定，罷免明顯違法。他強調，自己只想讓廟務正常化，卻反遭不當報復。

    廟方則澄清，罷免程序合法，採無記名投票，72人簽到出席，50人參與表決，同意罷免46票、反對3票、廢票1票，符合章程三分之二出席及同意的規定。

    針對張榮南質疑的廟款，尤學逸解釋，這是2013年信徒大會決議的「借名登記」，因福德宮無法人資格，款項存放私人帳戶但帳簿印章皆在廟內，旨在投資增值資產，從當年6000萬成長至1.5億。被解職的八名委員因阻撓張榮南恣意行事而遭除名，後續法院將還其清白。

    尤學逸強調，罷免是信徒對張榮南亂政的不滿總爆發，盼未來順利完成福德宮改建工程，重振廟務正軌。這場風波不僅震驚恆春，也讓地方民眾議論紛紛，後續司法判決將成關注焦點。

    福德宮常務委員會以46比3的懸殊票數，成功罷免主委張榮南。（福德宮常務委員會提供）

    福德宮常務委員會以46比3的懸殊票數，成功罷免主委張榮南。（福德宮常務委員會提供）

    恆春半島知名關山福德宮土地公廟。資料照。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島知名關山福德宮土地公廟。資料照。（記者蔡宗憲攝）

    張榮南也是恆春知名飯店董事長。（記者蔡宗憲攝）

    張榮南也是恆春知名飯店董事長。（記者蔡宗憲攝）

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