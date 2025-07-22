未來10天續防局部大雨 專家：2熱帶系統活躍不排除發展成颱風

賈新興提醒，太平洋西部海域呈現高活躍態勢，熱帶擾動頻繁，目前在台灣東南方有個熱帶系統（97W）正在發展，在它後方還有另個熱帶系統，預估未來10天內恐有2個熱帶系統陸續生成，且不排除增強為颱風。（圖擷自臉書）

2025/07/22 09:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，太平洋西部海域呈現高活躍態勢，熱帶擾動頻繁，預估未來10天會有2個熱帶系統陸續生成，且目前預測強度都有再增強的趨勢，且不排除增強為颱風，預估週四至週五就有受到熱帶性低氣壓外圍影響的機率，後續包含東部與中南部地區都須留意，雨勢將再增強擴大。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據美國聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，JTWC）今晨最新情資顯示，於菲島東方海域的熱帶擾動97W，其後續移動往西北方向，有朝向台灣東北方外海前進的趨勢；目前評估，97W有可能發展為季風低壓，主要特徵包括：環流範圍非常寬廣泛、風場結構對稱性差、外圍有最大風雨、中心風速較弱及水氣供應充沛等。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」也說明，環境垂直風切為20–25節，屬於中等強度，對97W發展是有抑制作用；環境海溫約為攝氏30度左右，則可提供良好熱能支持發展；高層大氣有適度的赤道向外流，也是有助於對流系統排出熱量，有利系統發展。從各國決定性數值模式預報的結果均顯示，對97W未來48小時的發展趨勢有一定共識，都認為會再增強。

至於緊跟在後的98W，「林老師氣象站」則表示，從今晨最新各國決定性數值模式預報的結果顯示，在接下來的48小時內，98W會逐漸向北移動，強度並有緩慢增強的趨勢，也需加強注意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監、氣象專家賈新興也發文指出，未來幾天台灣各地仍有短暫陣雨或雷雨，今日包含台東、南部與雙北山區需提防局部大雨，明日午後竹苗山區與宜花、南高屏地區亦有短暫雨勢發生。週四、五熱帶系統可能發展為熱帶低壓甚至颱風，受到外圍環流影響，北北基與宜蘭有短暫雨，午後中南部與桃園轉有局部陣雨。

賈新興提到，週五起苗栗以北降雨加劇，南投、花東及中部以北也將出現明顯水氣。週六、週日各地午後皆有降雨機會，且山區與南部地區須特別留意。至於下週一至下週三受偏強西南風影響，台中以南恐有明顯雨勢發展，尤其深夜至清晨水氣更為集中，西半部午後也將持續出現局部雷陣雨。

賈新興說明，今日起至週五需特別觀察，熱帶系統的發展及其移動趨勢。週四至週五有受熱帶性低氣壓外圍影響的機率，下週一至下週三受偏強西南風影響，台中以南易有局部較大雨勢。

賈新興也提醒，太平洋西部海域呈現高活躍態勢，熱帶擾動頻繁，目前在台灣東南方有個熱帶系統（97W）正在發展，在它後方還有另個熱帶系統，預估未來10天內恐有2個熱帶系統陸續生成，且不排除增強為颱風，屆時東部與中南部地區雨勢將再增強擴大。

「林老師氣象站」指出，最新情資顯示，於菲島東方海域的熱帶擾動97W，其後續移動往西北方向，有朝向台灣東北方外海前進的趨勢。至於98W會逐漸向北移動，強度也有緩慢增強的趨勢，也需加強注意。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法