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    竹塘飄香米挺過風災收割率達99％ 關鍵在「合理化施肥」

    7月初颱風與豪雨重創彰化農業，竹塘飄香米產區逆勢突圍，倒伏率不到5%，且完成99%收割。（記者陳冠備攝）

    7月初颱風與豪雨重創彰化農業，竹塘飄香米產區逆勢突圍，倒伏率不到5%，且完成99%收割。（記者陳冠備攝）

    2025/07/22 08:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕7月初颱風與豪雨重創彰化農業，全縣農損面積逾2500公頃，不少稻作倒伏、收割困難。但竹塘鄉契作的「台中194號」飄香米產區卻逆勢突圍，倒伏率不到5%，已有99%完成收割，堪稱一大農業奇蹟。竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，關鍵在於長期推動「合理化施肥」，減少氮肥使用、強化稻桿韌性，使稻作具備良好抗風抗雨能力。

    彰化為全國重要稻米產區，此次豪雨期間，大量稻田因積水與強風倒伏，影響產量與收割作業。相比之下，竹塘飄香米契作區雖面積僅約87公頃，卻幾乎無農損，順利完成機械收割，讓不少農友驚呼：「吃什麼肥料這麼勇？」

    竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，關鍵就在平日的管理觀念。他指出，農會長年推動「合理化施肥」，要求農民減少氮肥用量，避免為了追求高產量而犧牲植株強度，使稻桿更為堅韌，面對颱風豪雨也不容易倒伏。此外，農會採取「品質計價」收購制度，讓農民不再盲目追求產量，而是以栽培管理來提升品質，建立良性生產循環。

    詹光信說，今年一期稻作正逢收割期便遭逢強降雨與颱風，彰化多處稻田因倒伏無法機械採收，損失慘重，相較之下，飄香米產區仍穩健收成，每公頃平均可達1萬4000至1萬6000台斤，且每百台斤收購價比公糧高出400元，農民收益相對穩定。

    詹光信也說，農會未來將持續推廣這套經驗，協助更多農民提升抗災能力，同時維持稻米品質，讓彰化良米在極端氣候下仍能穩健產銷。

    竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，農會推動「合理化施肥」與「品質計價」收購制度，建立良性生產循環。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，農會推動「合理化施肥」與「品質計價」收購制度，建立良性生產循環。（記者陳冠備攝）

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