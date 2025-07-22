關子嶺蝴蝶遊樂園7/26開幕 手植蜜源植物重建棲地

關子嶺「蝴蝶遊樂園」活動7月26日登場，今年受風災影響，邀請親子手植蜜源植物，協助重建棲地。（西拉雅管理處提供）

2025/07/22 08:19

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺「蝴蝶遊樂園」活動7月26日登場，至8月24日每週六、日在嶺頂公園有暑期限定的生態體驗，今年受風災影響，邀請親子一起手植蜜源植物，協助重建棲地。

關子嶺嶺頂公園音樂廣場歷經5個月整修即將重新開放，今年的蝴蝶遊樂園除了有專業講師解說蝴蝶生態、趣味闖關兌換紀念品外，更提供紫斑蝶標放體驗課程，西拉雅國家風景區管理處表示，「蝴蝶遊樂園」是認識蝴蝶的絕佳機會；因近期颱風造成蝴蝶棲地部分損壞，今年活動首日特別規劃 「蜜源植物種植體驗活動」，號召民眾透過親手種植蜜源植物，共同為棲地復原盡一份心力。

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此外，每個活動日安排2場「紫斑蝶標放體驗」課程，上午9時30分及10時20分各1場，約1.5小時），由專業講師指導民眾實際進行標放，，協助蒐集紫斑蝶的遷移路徑。為確保課程品質，每場次限量30位（親子），採網路預約報名，並於活動當週週四上午9:00開放，額滿為止（惟若遇颱風或豪雨特報，當日活動將取消舉辦，不另行補辦）。

今年活動特別推出「搖搖樂」抽獎活動，只要完成闖關任務並填寫問卷，就有機會獲得西拉雅生態書籍、蝴蝶手繪杯墊、馬克杯、蝴蝶主題紀念品，以及結合關子嶺商圈百元消費券等多項好禮（各場次獎品品項及優惠商家依現場兌獎單為主）。

關子嶺「蝴蝶遊樂園」活動7月26日登場，至8月24日每週六、日在嶺頂公園有暑期限定的生態體驗。（西拉雅管理處提供）

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