為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大雨下不停！吳德榮：恐有輕颱生成 闖台灣北部海面

    吳德榮表示，最新歐洲模式系集路徑模擬圖（左圖）顯示，熱帶系統通過台灣東側海面、進入北部海面；最新美國模式系集路徑模擬圖（右圖）則顯示，另一熱帶系統在關島北方海面，離台灣太遠了，不會有影響。（圖擷自洩天機教室）

    吳德榮表示，最新歐洲模式系集路徑模擬圖（左圖）顯示，熱帶系統通過台灣東側海面、進入北部海面；最新美國模式系集路徑模擬圖（右圖）則顯示，另一熱帶系統在關島北方海面，離台灣太遠了，不會有影響。（圖擷自洩天機教室）

    2025/07/22 08:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，22、23日東半部有局部陣雨或雷雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至平地的機率；24、25日「熱帶系統」外圍與季風環流影響，北台灣有明顯降雨，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，22、23日仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有局部陣雨或雷雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。花東連日多雨、土石鬆軟，應避免山區活動。

    各地區氣溫為北部24至34度；中部23至34度；南部22至34度；東部22至32度。

    吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24、25日「熱帶系統」外圍與季風環流影響，北台灣有明顯降雨，偶有較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率；26至28日仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，午後對流發展旺盛，未降雨時天氣悶熱。

    吳德榮稱，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，「熱帶系統」通過台灣東側海面、進入北部海面，但因垂直風切大、結構鬆散，僅發展為「熱帶低壓」，或勉強成為較弱的「輕颱」。

    吳德榮強調，最新美國模式（GEFS）系集路徑模擬圖顯示，另一「熱帶系統」在關島北方海面，強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣太遠了，「無需操心，不會有影響」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播