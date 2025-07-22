大雨下不停！吳德榮：恐有輕颱生成 闖台灣北部海面

吳德榮表示，最新歐洲模式系集路徑模擬圖（左圖）顯示，熱帶系統通過台灣東側海面、進入北部海面；最新美國模式系集路徑模擬圖（右圖）則顯示，另一熱帶系統在關島北方海面，離台灣太遠了，不會有影響。（圖擷自洩天機教室）

2025/07/22 08:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，22、23日東半部有局部陣雨或雷雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至平地的機率；24、25日「熱帶系統」外圍與季風環流影響，北台灣有明顯降雨，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，22、23日仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有局部陣雨或雷雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。花東連日多雨、土石鬆軟，應避免山區活動。

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各地區氣溫為北部24至34度；中部23至34度；南部22至34度；東部22至32度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24、25日「熱帶系統」外圍與季風環流影響，北台灣有明顯降雨，偶有較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率；26至28日仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，午後對流發展旺盛，未降雨時天氣悶熱。

吳德榮稱，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，「熱帶系統」通過台灣東側海面、進入北部海面，但因垂直風切大、結構鬆散，僅發展為「熱帶低壓」，或勉強成為較弱的「輕颱」。

吳德榮強調，最新美國模式（GEFS）系集路徑模擬圖顯示，另一「熱帶系統」在關島北方海面，強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣太遠了，「無需操心，不會有影響」。

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