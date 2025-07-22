南迴鐵公路一度雙斷 屏東搭車到大武折返曝大武溪驚人水位

昨天有不少411車次的乘客在大武站枯等。（民眾提供）

2025/07/22 08:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返屏東及台東的唯二交通方式的南迴鐵公路，昨天一度因為土石流傾洩而下致中斷，有屏東人要到花蓮，卻正好搭上遭中斷行程的列車而原車折返，她在返程也錄下大武溪的可怕水位及水色，顯見「風颱尾」的威力驚人。

昨天的颱風外圍環流為台東山區降下大雨，南迴鐵公路土石流及溢堤事件不斷，下午雨勢暫歇後，路面逐漸回復可通行狀態，經公路局及台鐵南搶通，公路局南區養護工程分局也在下午5點左右宣布台9線的災害大多都排除，台鐵也在傍晚約7點宣布通車。

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南迴鐵路也在一早遭泥流阻路，其中411車次自強號更成為少數抵達大武站列車，但到了大武站發現北側隧道前泥流傾洩而下無法通行。

從潮州出發要到花蓮的旅客小函在大武站枯等了2個小時，卻因為雨勢、泥流沒有減緩跡象，連台東都無法前往，最後只能原車折返，她在返程時經過大武溪見到水位是她前所未見的高，更可怕的是上游黃泥全被沖刷，整條溪就像匯集沿線的土石一般，後來經過枋野二號橋，也同樣是整條溪全被黃泥染色，令人相當驚恐。

台鐵指出，早上有的列車抵達大武，有的抵達枋寮後就停止，皆因大武往北無法再往前，因此原車折返，又因潮州以南路線容量有限，到近午列車僅行駛至潮州，民眾可持票證在一年至全台各車站退還未搭餘程的票款，不收手續費，至於從潮州往北的西部幹線則不受影響。

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