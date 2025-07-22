為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南迴鐵公路一度雙斷 屏東搭車到大武折返曝大武溪驚人水位

    昨天有不少411車次的乘客在大武站枯等。（民眾提供）

    昨天有不少411車次的乘客在大武站枯等。（民眾提供）

    2025/07/22 08:13

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返屏東及台東的唯二交通方式的南迴鐵公路，昨天一度因為土石流傾洩而下致中斷，有屏東人要到花蓮，卻正好搭上遭中斷行程的列車而原車折返，她在返程也錄下大武溪的可怕水位及水色，顯見「風颱尾」的威力驚人。

    昨天的颱風外圍環流為台東山區降下大雨，南迴鐵公路土石流及溢堤事件不斷，下午雨勢暫歇後，路面逐漸回復可通行狀態，經公路局及台鐵南搶通，公路局南區養護工程分局也在下午5點左右宣布台9線的災害大多都排除，台鐵也在傍晚約7點宣布通車。

    南迴鐵路也在一早遭泥流阻路，其中411車次自強號更成為少數抵達大武站列車，但到了大武站發現北側隧道前泥流傾洩而下無法通行。

    從潮州出發要到花蓮的旅客小函在大武站枯等了2個小時，卻因為雨勢、泥流沒有減緩跡象，連台東都無法前往，最後只能原車折返，她在返程時經過大武溪見到水位是她前所未見的高，更可怕的是上游黃泥全被沖刷，整條溪就像匯集沿線的土石一般，後來經過枋野二號橋，也同樣是整條溪全被黃泥染色，令人相當驚恐。

    台鐵指出，早上有的列車抵達大武，有的抵達枋寮後就停止，皆因大武往北無法再往前，因此原車折返，又因潮州以南路線容量有限，到近午列車僅行駛至潮州，民眾可持票證在一年至全台各車站退還未搭餘程的票款，不收手續費，至於從潮州往北的西部幹線則不受影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播