07/22 各報重點新聞一覽

美國眾議院18日通過國防部撥款法案，共和黨籍眾議員帝芬尼提出修正案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖，獲口頭無異議通過。（中央社）

2025/07/22 06:38

自由時報

美眾院通過「誠實地圖」法案 禁國防部將台灣納入中國地圖

美國聯邦眾議院十八日通過二○二六財政年度國防部撥款法案，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）提出與台灣相關的修正案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖，獲口頭無異議通過。這是眾院繼要求國務院後，再次通過法案規定行政部門展示「誠實地圖」，以反映「中國是中國，台灣是台灣」的現實。

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企業界挺罷 童子賢：改變花蓮 支持罷傅

大罷免第一波投票倒數四天，科技界與商界重量級人士陸續表態。和碩董事長童子賢昨表示，支持罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁，今天上午將與花蓮縣議長張峻在鳳林鎮掃街拜票，展現企業家對台灣民主品質的深度關懷，「改變花蓮的時候到了」，這不是政黨對抗，而是花蓮人民自覺的展現。

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ACE王牌交易所案 再逮9嫌 佯稱資產代幣化 訛400人詐24億

知名虛擬幣投資公司「ACE王牌交易所」去年遭檢警查緝，被認證為超大型洗錢詐騙集團，警方上週又逮九名成員到案，六十二歲主嫌來智行透過購買名家藝術珍品，包含張大千、朱銘等人作品取信被害人，發行「空氣虛擬幣」割韭菜，讓四百名被害人血本無歸，詐騙金額達廿四億元。

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聯合報

川普半導體藥品等關稅 經濟學人：恐對台造成巨大衝擊

英國經濟學人十七日專文寫道，美國總統川普自四月以來祭出的對等關稅固然引發國際間高度關注，但他目前最嚴苛的其實是「產業別關稅」，尤其對半導體和藥品，而亞洲的台灣和新加坡均被點名恐受巨大衝擊。

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陽光行動／母罹乳癌 女兒是否基因篩檢陷兩難

林小姐為資深保險業務員，在十年間確診乳癌、復發、轉移肺部，基因檢測證實體內帶有BRCA1基因突變，抗癌過程中除了承受身心煎熬，更想著是否讓兩個女兒接受基因篩檢，提早因應，但又擔心保險公司拒保，斷了醫療保險這條路。

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中國時報

黃仁勳：美國無法製造所有產品

在北京參加第三屆鏈博會的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受央視專訪表示，供應鏈整合非常複雜，堪稱人類最偉大的發明之一，全球供應鏈不存在完全脫鉤的可能性。他並強調大陸市場對輝達是「獨一無二」，若不參與大陸市場的後果與長期影響，他難以預測，但可能不會樂觀，更認為大陸即使沒有輝達的晶片，也會有華為等創新者推動大陸的AI進步。

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美拉台灣建太空港 2地直飛2.5小時

從台北直飛美國休士頓，約需要14小時30分鐘，美國在台協會（AIT）21日在臉書貼文表示，美國與台灣正洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至2.5小時。AIT透露，台灣考慮以屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。但AIT後來刪去屏東九棚地點。國科會雖說樂觀其成，但表示太空運輸的具體計畫及方案，有待進一步評估。

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和碩董事長童子賢昨表示，支持罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁。（資料照）

警方查扣來嫌宣稱與虛幣掛鉤的藝術品。（記者徐聖倫翻攝）

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