東半部雨勢漸緩 低壓帶持續影響至下週
今日（22日）仍在低壓帶環境內，水氣有減少的趨勢，但各地仍有機會出現陣雨或雷雨。（資料照）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（22日）仍在低壓帶環境內，水氣有減少的趨勢，但各地仍有機會出現陣雨或雷雨，東半部雨勢會比昨天短暫，西半部降雨更局部一些，花東地區及午後中南部地區仍有局部大雨發生，請民眾留意天氣變化。此外，由於近期連日降雨，民眾前往山區請注意自身安全。
氣溫方面，由於降雨減少導致高溫上升，各地高溫約29至32度，沒下雨時會悶熱一些，至於各地低溫約24到26度。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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週三（23日）受低壓帶影響，水氣較少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，西半部24至35度，東半部25至31度。
週四（24日）、週五（25日）北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週六（26日）西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。西半部24至32度，東半部25至34度。下週日（27日）及下週一（28日）仍持續受到低壓帶影響，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。
國際都市天氣：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|26 ~ 32
|26 ~ 31
|26 ~ 31
|25 ~ 29
今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）