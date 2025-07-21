天氣特急：本週恐生成2個颱風 鄭明典曝大罷免投票日天氣概況

颱風論壇21日晚分享最新歐洲模式系集圖，表示目前模式預報結果嚴重分歧，現在要論斷熱帶擾動對台影響程度還太早。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/21 23:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓東方海面上的熱帶擾動「97W」逐漸發展，未來有機會增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，再更遠一點的太平洋面上也有一個熱帶擾動「98W」，接下來幾天的發展也有待觀察，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」直言，現在要討論這些擾動影響台灣的程度還太早。另外，前中央氣象局（氣象署前身）局長鄭明典也曝光本週六（26日）大罷免首批投票日當天的天氣概況。

粉專「颱風論壇」今（21日）晚分享最新歐洲模式（ECMWF）系集圖表示，「下一個颱風，會來嗎？熱帶擾動97W、98W逐漸形成，同樣是季風低壓型態，大低壓帶內彼此牽制、角力，變數很大，模式預報結果依然嚴重分歧，預報持續變動中。現在論斷影響台灣程度還言之過早，建議大家再多觀察幾天！」

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颱風論壇接著說：「可以確定的是，未來一週台灣位於大低壓帶中偏多雨，週三（23日）起西北太平洋會相當熱鬧，週四至週六（24日~26日）熱帶系統將在台灣至日本琉球間活動，本週會有1到2個熱帶低壓或颱風形成。」

另外，鄭明典21日在Yahoo TV直播節目《天氣多一典》中指出，台灣目前位於季風槽的範圍內，只要有對流集中發展，就有可能生成新的颱風。至於大罷免投票當天天氣如何，鄭明典表示按照目前的模式預報看來，週四、週五（24日、25日）受到新的低壓影響機率較高，726當天可能到「尾巴」，但天氣不會完全變好，尤其北部有機會受到低壓環流直接影響。

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