桃園大溪埔頂轉運站 拚2027年初完工

大溪埔頂轉運站新建工程今年6月開工，預計2027年初完工。（記者李容萍攝）

2025/07/21 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局斥資3.2億元，於大溪區埔頂重劃區仁和路一段、員林路一段路口，距離國道3號大溪交流道1.8公里處規劃大溪埔頂轉運站新建工程，今年6月開工，預計2027年初完工，完工後不僅外地觀光客來訪更便利，大溪的交通也能喘一口氣。

桃園市長張善政今（21）日下午偕市府交通局長張新福、新建工程處長呂紹霖、大溪區長徐景揚、立法委員邱若華、市議員李柏坊等人視察埔頂轉運站新建工程進度及附近區段徵收工程。

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張善政表示，埔頂轉運站將來會是大溪的交通樞紐，地點接近交流道，市區公車、國道客運上下都非常方便，此外，綠線捷運從八德延伸到中壢、八德延伸到埔頂也已經通過，交通部希望自埔頂轉運站再延伸到大溪河東，市府已經規劃好，待辦完公聽會後提報交通部，預期未來將帶動地區繁榮發展。

張新福說，埔頂轉運站規劃興建地上2層、地下1層建物，總樓地板面積約907坪，規劃設置8席停靠月台、202個汽車停車位、210個機車格及臨停接送區、計程車排班區，提供市區公車、國道客運停車轉乘、公車接駁，並預留捷運綠線延伸GA-3站體，未來可提供轉運站乘客便利轉乘其他運具，滿足各種接運需求。

未來，捷運綠線延伸至大溪，沿線將在埔頂路與新光路口附近設置GA1站、仁善國小附近設置GA2站，終點與埔頂轉運站結合設置GA3站，屆時搭配國道及市區客運轉乘，大溪往返雙北及桃園其他地區的交通將更加便利，全面提升大溪地區的交通品質與觀光休閒體驗。

桃園大溪埔頂轉運站新建工程，拚2027年初完工。（桃市交通局提供）

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