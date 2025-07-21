絕不輕放！ 台師大女足抽血案 教部專案小組首開跨部會議

教育部次長朱俊彰今晚說明跨部會專案小組首次會議決議。（記者王藝菘攝）

2025/07/21 22:10

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」案，引發社會震驚，教育部專案小組今（21）日下午召開首次跨部會調查會議，國科會、衛福部及體育署等與會，召集人、教育部次長朱俊彰晚間21時30分說明，今天針對研究倫理、單一窗口、學生輔導及教練周台英的教練證4個案由進行全面討論，包括全面清查計畫主持人台師大教授陳忠慶和周台英任教以來待過的學校涉及血液樣本的研究計畫，國科會將以雙軌方式全面清查涉及人體研究的體育計畫，另教育部明天將同專業團體進入台師大檢視學生輔導機制。朱俊彰強調，教育部絕對不會輕放。

針對陳忠慶與周台英的研究倫理清查，朱俊彰表示，專案小組全面清查範圍將從兩人任教起、歷年所屬學校、凡涉及「運用血液樣本」的研究計畫，清查方式是要求兩人曾待過各學校的所有相關研究計畫，必須揭露原IRB（人體試驗審查委員會）的審查紀錄，並重新審視是否依照核准計畫執行，各校IRB須於兩週內完成調查報教育部，違規者將裁罰。

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另，朱俊彰說明各相關部會的清查行動，對於學生或外部檢舉案件，教育部IRB將直接啟動實地查核，不再交由學校自行處理；衛福部管轄案件則由衛福部主動查核；國科會以資訊技術加上函請執行機關的「雙軌方式」，全面清查體育學領域人體研究；教育部體育署將清查「運動科學資源計畫」及使用運發基金補助研究，等是否使用血液樣本；其中，教育部在一週內針對各清查結果，啟動學校IRB複查或教育部IRB實地調查，若發現新違法事證，將依照情節輕重，進行裁罰與處理。

此外，對周台英的博士論文與學生權益保障部分，朱俊彰表示，教育部將依「學術論文處理原則」一個月內完成調查，若違反「人體研究法」精神，將依「學位授予法」撤銷其博士學位；教育部也會要求台師大協助學生將研究移轉其他學校IRB審查，相關費用由學校負擔。

而教育部成立「單一窗口」受理學生申訴部分，朱俊彰說明，功能包含行政諮詢（如何申訴、申請IRB）、霸凌檢舉（歷屆女足學生皆可）、提供法律諮詢與心理輔導資源（強調保密）；在對學生進行專業輔導，將採取入校行動，教育部明日將先與專業團體進入台師大協助，改善輔導機制，並與學生晤談溝通如何建立信任，並採取多元輔導，委託輔導和法律專業團體，且與衛福部合作，提供法律與心理輔導，費用由學校負擔。

針對周台英的教練證註銷一事，朱俊彰表示，將依教師法處分，因教育部已認定符合教師法第14、15條規定，終身或至少4年不得再任教師，將由體育署責成中華足協「從嚴審查」是否註銷教練證，但如不符比例原則，體育署會退回要求中華足協應重審。教育部下週將再度召開專案會議，確認首度會議執行狀況與新增事證處理。

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