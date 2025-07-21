AIT曝台美洽談太空港合作可能 國科會：樂觀其成

美國在台協會（AIT）21日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性。（圖取自AIT臉書，由休士頓機場系統提供）

2025/07/21 22:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕AIT指出，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，台北與休士頓飛行時間有望縮短至僅2.5小時，國科會今（21日）表示，樂觀看待台美更多太空合作可能，具體計畫及方案有待未來進一步評估和討論。不過AIT最新貼文則悄悄將台灣考量屏東九鵬為太空港可能等字句刪除。

AIT表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性，未來有望透過亞軌道飛行，將台灣與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時，合作初期可能以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行。

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AIT指出，這項合作不僅凸顯台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。

不過原本AIT貼文中指出台灣考量屏東九鵬（國家火箭發射場預定場域）為發射場地，有潛力升級為太空港，但最新貼文屏東九鵬等敘述已編輯後刪除。

國科會說，台美的太空合作從過去到現在、未來，都在持續進行，對於拓展更多可能性，我方樂觀其成，不過太空運輸的具體計畫及方案，有待未來更進一步評估和討論。

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