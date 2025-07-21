全盛300頭！芳苑「海牛」現剩3頭 原因竟跟「噪音」有關

呯、呯、呯的柴油採蚵車聲音，會嚇到牛隻，以致「海牛」養成不易。（記者顏宏駿攝）

2025/07/21 21:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉「海牛」全盛時期曾有300多頭，2020年被縣政府列為無形文化資產，能下田載蚵僅剩7頭，這些「國寶級海老」今年以來相繼因年老和染病去世，目前能下田的海牛僅剩3頭。「海牛」這項文化資產為地方帶來無限的觀光收益，但卻如「風中殘燭」隨時可能消逝，因為「蚵郎」越來越少，其次是牛怕噪音，呯、呯、呯的柴油採蚵車聲音，會嚇到牛隻，以致「天選之牛」養成不易。

目前縣府文化局已經介入協助，當地「海牛學校」校長魏清水開始尋覓適合的海牛接替，但並不是所有的赤牛、黃牛就有資格成為「海牛」，根據文化資產的定義，牠的主人要有蚵田，利用牠載蚵，但蚵農老化，年輕一代不願當「蚵郎」。

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「海牛學校」校長魏清水說，在芳苑地區符合「文化資產」定義的海牛只有3頭，主要原因係鐵牛三輪車興起後，行動遲緩的海牛被淘汰，一隻赤牛約10萬元，最大的問題是每天要吃40公斤的牧草和飼料，少有蚵農在養蚵之餘還願意每天張羅龐大的牧草、飼料；其次牠訓練困難，因為下海即會遇到高噪音的鐵牛車，要找到「不怕噪音」的海牛非常難。赤牛天性溫恂，遇到呯、呯、呯的柴油採蚵車會發狂，能忍住噪音不發作才是「天選之牛」，這種赤牛可遇不可求。

魏清水表示，台灣有能力繁殖赤牛的養殖戶越來越少，會訓練「海牛」的牛師傅更是屈指可數，買回來訓練，不一定每隻都能下海，這是海牛消逝原因之一。目前芳苑地區「海牛觀光很夯」，但地方對於海牛文化的傳承、教育較為偏廢，這需要有外部資金，目前海牛學校是靠有心人「認養」牛隻，並不能永續，「海牛學校」必須進一步升級成「教育基金會」性質，基金會能支持有意養殖牛隻的蚵農，同時支持會訓練海牛的「牛師傅」，畢竟蚵農、牛師傅都逐漸凋零，如果沒有支持力量進來，「海牛文化」有一天恐將走向終點。

呯、呯、呯的柴油採蚵車聲音，會嚇到牛隻，以致「海牛」養成不易。（資料照，記者顏宏駿攝）

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