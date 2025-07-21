週二花東、午後中南部防大雨 水氣略減無雨悶熱

週二各地仍有機會出現陣雨或雷雨，花東地區及午後中南部地區仍有局部大雨發生的機率。（資料照）

2025/07/21 23:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶影響，週二各地仍有機會出現陣雨或雷雨，花東地區及午後中南部地區仍有局部大雨發生的機率；各地高溫約29至32度，請民眾外出時須留意天氣變化。

中央氣象署預報，週二仍在低壓帶環境內，台灣東半部地區有短暫陣雨或雷雨，不過水氣有減少的趨勢，東半部的降雨會比較短暫，西半部的降雨則會較為局部，澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區及午後中南部地區有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，週二降雨減少，高溫上升，各地高溫約29至32度，沒下雨時會悶熱些，至於各地低溫約24至26度；澎湖、金門及馬祖皆有短暫陣雨或雷雨，氣溫約25至30度。

天氣風險公司指出，預測週二迎風面北部至東半部仍有地形降雨，天氣為多雲或陰，氣溫約25至31度；中南部則以多雲天氣為主，早晚天氣相對降雨機率較低，但午後有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨機會，預測氣溫27至33度。

紫外線指數部分，除了澎湖縣為「過量級」；全台各地均為「高量級」。

空氣品質方面，受低壓帶影響，週二環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣溫方面，各地高溫約29至32度，至於各地低溫約24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，除了澎湖縣為「過量級」；全台各地均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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