她抱怨台灣「處處不如」！網酸：因為妳在國外當「觀光客」

網友抱怨台灣不如國外，不少人則認為「觀光客心態」才顯得國外生活都很好。示意圖。（法新社）

2025/07/21 23:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總覺得國外比較好？一名網友抱怨，「台灣處處不如國外」，每次只要一到國外無論風景、市容到制度，都讓她羨慕不已，反觀台灣人擠人、景點千篇一律，就連物價與教育制度也讓原PO直呼想移民。貼文曝光後，反遭網友撻伐說「妳只是去國外都是在當觀光客，根本沒有融入當地」。

網友在Dcard發文說，台灣的治安與整體素質常令人感到無言，平日辛苦工作，好不容易放假卻也無處可去，買房更是遙不可及，連基本的休閒資源都相對有限。她坦言，每次出國旅遊，當回到台灣的瞬間，望見市容雜亂、空氣品質差，加上混亂的交通狀況，心情就瞬間跌到谷底。

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原PO還指出，若要說台灣讓人感到幸福的優點，除了物價「相對便宜」，似乎也說不出其他具體好處。然而這樣的「便宜」，背後卻往往是建立在壓榨勞工、忽視專業價值之上，社會對低價與高效率的過度追求，也讓她對台灣現況感到更加無力與失望。

對此原PO還分析，台灣媒體與網路社會充斥立場搖擺與情緒化評論，教育制度方面則長年陷於填鴨式教學與升學導向，補習文化根深蒂固，學生從小便在壓力下苦讀。原PO坦言，每次走過火車站，看到補習班大樓林立，學生甚至在等公車時都還在看書，內心都覺得心酸無比，直呼「我們這一代的努力，只是在拖延一場不可避免的崩壞」。

貼文曝光後，不少網友認為，「有錢到哪都是爽，沒錢在哪都是痛苦，你去國外覺得快樂自由是因為你去旅遊吧」、「在台灣都過得有點辛苦，就不要幻想出國多爽了」、「待在台灣都過得不好，去國外會變街友」、「台灣妳都嫌辛苦了，到國外妳會更慘」、「妳去國外是去觀光，當然感覺不到別國的困難，想真正體驗當地請當一名背包客」。

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