丹娜絲重創嘉南通訊設施 NCC：應減收受影響用戶月租費用

丹娜絲颱風重創嘉南地區，NCC已要求電信業者務必本週改善網路不穩情況。（資料照）

2025/07/21 20:39

〔記者林志怡／台北報導〕日前丹娜絲颱風重創嘉南地區，導致多地通訊一度中斷，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，目前仍有少數地區網路不穩等情形，NCC已要求業者務必本週改善完成，另據回報，多數地區將於本週完整恢復電信服務，且在服務品質未完整恢復前，也將持續調派行動基地台車加強通訊。

針對這次颱風影響情況，NCC表示，丹娜絲颱風侵襲期間，初估造成固網1.2萬餘用戶、行網11.6萬餘用戶受影響，以及1,293座電信基地台災損。

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此外，電信事業共派出53部行動基地台車（包含衛星行動基地台車）至嘉義縣義竹、布袋、東石及台南市學甲、七股、北門、後壁等訊號不足但人口較聚集區域，提供各地臨時電信服務需求。

NCC指出，為保障受災地區用戶之消費者權益，電信業者應依據定型化契約規範，按障礙修復情形，減收這次因颱風受影響用戶月租費用，也提供暫緩帳單催收作業，並提供換機與維修優惠及受損SIM卡更換服務。

另NCC強調，面對極端氣候變化，為強化台灣韌性建設，期各地方政府與公有建物、土地之所屬單位也能支持基地台設置，通傳會亦將持續督促電信業者強化通信品質，守護民眾通信權益。

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