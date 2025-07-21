為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲重創嘉南通訊設施 NCC：應減收受影響用戶月租費用

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，NCC已要求電信業者務必本週改善網路不穩情況。（資料照）

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，NCC已要求電信業者務必本週改善網路不穩情況。（資料照）

    2025/07/21 20:39

    〔記者林志怡／台北報導〕日前丹娜絲颱風重創嘉南地區，導致多地通訊一度中斷，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，目前仍有少數地區網路不穩等情形，NCC已要求業者務必本週改善完成，另據回報，多數地區將於本週完整恢復電信服務，且在服務品質未完整恢復前，也將持續調派行動基地台車加強通訊。

    針對這次颱風影響情況，NCC表示，丹娜絲颱風侵襲期間，初估造成固網1.2萬餘用戶、行網11.6萬餘用戶受影響，以及1,293座電信基地台災損。

    此外，電信事業共派出53部行動基地台車（包含衛星行動基地台車）至嘉義縣義竹、布袋、東石及台南市學甲、七股、北門、後壁等訊號不足但人口較聚集區域，提供各地臨時電信服務需求。

    NCC指出，為保障受災地區用戶之消費者權益，電信業者應依據定型化契約規範，按障礙修復情形，減收這次因颱風受影響用戶月租費用，也提供暫緩帳單催收作業，並提供換機與維修優惠及受損SIM卡更換服務。

    另NCC強調，面對極端氣候變化，為強化台灣韌性建設，期各地方政府與公有建物、土地之所屬單位也能支持基地台設置，通傳會亦將持續督促電信業者強化通信品質，守護民眾通信權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播