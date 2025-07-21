今天星期一 員林市區有猴逛街「買新衣 」

彰化員林市區驚現「逛街猴」，路過民眾驚呼連連，有網友戲稱：「今天星期一，猴子來市區逛街買新衣」。（翻攝大員林生活圈）

2025/07/21 20:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林市區今（15）日出現超萌「不速之客」！一隻身手矯健的猴子在光明街商家二樓圍牆漫步，甚至大秀「電線走鋼索」特技，讓路過民眾驚呼連連。網友戲稱：「今天星期一，猴子來市區逛街買新衣」。彰化縣府農業處表示，尚未接獲通報，呼籲民眾若發現猴子蹤跡可立即聯繫，將派員誘捕野放。

「我沒看錯吧？那是猴子！」臉書社團「大員林生活圈」一早被一隻猴影洗版，影片顯示，這隻小猴子在光明街商家二樓圍牆上悠閒散步，還會在電線間跳躍穿梭，目擊者擔憂：「萬一扯到電線恐引發危險」，貼文引發熱烈討論。

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民眾留言覺得「不可思議」、「竟在市區看到猴子」，也有人留言「今天星期一，猴子穿新衣，來光明街逛街買衣服」，另也有人說，昨天就看到有猴子在第一市場、萬年路一帶出沒。賴姓業者表示，在光明街擺攤20年，第一次看到有猴子出沒，此地距離八卦山有一段距離，不太可能是野生誤闖到市區，可能是人為飼養，不慎走丟。

縣府農業處回應，近兩日未接獲相關通報，若民眾掌握猴子確切位置，可撥打專線（04-7531611），將派專業團隊以專業方式誘捕，評估健康後野放山林。農業處也提醒，遇到猴子切勿餵食或驚擾，避免人猴衝突。

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