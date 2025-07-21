原民青年暑期工讀計畫 曾智勇：不是打工 是文化傳承者

原住民族青年暑期工讀教育訓練北區場次今、明兩天舉行，原民會主委曾智勇表示，不單是工讀生，更是文化傳承者。（原民會提供）

2025/07/21 21:00

〔記者林曉雲／台北報導〕工讀不只是工讀！原民會今（2025）年全國錄取664位原住民族青年，至公私部門職場體驗，原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，目的是要賦予原民青年一份使命感，這不是打工，而是為了部落、為了未來學習，不單是工讀生，更是文化傳承者，部落未來的連結。

今、明兩天在新北市舉辦「114年度原住民族青年暑期工讀教育訓練」北區場次，共有99位原民青年參與，提前接觸職場，並透過教育訓練釐清未來方向，為學涯與職涯打下穩健基礎。

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曾智勇說，原民會推動計畫至今已邁入第12年，著眼於兩大目標，首先是協助青年提早了解職場環境，透過多元工讀單位，如公所、衛生所、文化健康站、學校、公國營事業及原住民合作社等累積實務經驗，掌握工作技能；其次是鼓勵學生透過自身努力賺取薪資，減輕家庭負擔，實現學費與生活費自立，並提升自我支持的能力與信心，成為邁入社會的「第一步」。

今年教育訓練延續既有的「原住民族政策」、「勞動權益」，再增加連結自身族群與未來職涯的「部落參訪」，不僅著重知識傳遞，也鼓勵青年認識朋友、拓展人脈與文化交流，可能是未來一起創業、一起改變部落的夥伴。曾智勇強調，將持續推動青年就業、培力、文化實踐等政策，期盼大家成為有肩膀的原住民族青年，找到屬於自己的方向。

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