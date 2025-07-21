台南左鎮堊地風土餐桌 8 、9月感受左鎮老街魅力

「風土有聲，食語有情」左鎮堊地風土餐桌，8月起將在左鎮老街舉辦5場活動。（常在．左鎮生活空間提供）

2025/07/21 19:55

〔記者劉婉君／台南報導〕「用一頓飯，支持一塊土地」，進駐台南左鎮老街的藝術家林昭慶「常在‧左鎮生活空間」團隊，8月起將串聯社區及在地店家，於左鎮老街舉辦5場「風土有聲，食語有情」左鎮堊地風土餐桌活動，希望能透過餐桌，將人帶回老街，感受左鎮老街的魅力，也讓老街重新展現活力。

「風土有聲，食語有情」活動，將在左鎮老街的街道上擺設餐桌，以歐式自助餐的方式呈現，由左鎮公館社區統籌，以在地當季生產的食材為主軸，端出一道道來自白堊土地的風味餐，6月22日已率先試辦1場，邀請左鎮的長輩、老街店家、社區一起參與，反應相當不錯。

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常在‧左鎮生活空間團隊成員陳莉莉表示，有長輩回憶早期在節日時，會一人一道菜一同慶祝，相當懷念這樣的氛圍；有些年輕人則沒有坐在馬路上吃飯的經驗。希望透過共食餐桌的活動，喚起老街的記憶，也讓現代人有機會體現早期農村居民溫馨的互動方式，並藉此看見左鎮。

每場餐桌20人以上即可成行，8月2日第1場將以地方人士為主，8月30日已有包場額滿，另有8月16日、9月13日及9月20日開放團體預約，每人930元，也歡迎企業認購招待在地長者或學生用餐。相關預約訊息可查詢「常在‧左鎮生活空間」臉書粉絲專頁。

「風土有聲，食語有情」左鎮堊地風土餐桌，6月已試辦1場，反應相當不錯。（常在．左鎮生活空間提供）

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