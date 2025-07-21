桃園水利系統傳被動員支援罷團 2管理處駁斥

桃園市6席立委罷免案26日即將投票，卻傳出農田水利署轄下多個工作站小組長，被要求動員支援罷團。（資料照，記者李容萍攝）

2025/07/21 20:03

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市6席立委罷免案26日即將投票，卻傳出農田水利署轄下多個工作站小組長，被要求動員支援罷免團體，農田水利署桃園、石門管理處均表示從未有此指示，桃園市產業總工會亦提出嚴正呼籲，請各級政府機關停止動員基層參與政治及選舉活動。

桃園、石門管理處表示，水利小組長不是公務員、也沒領薪水，平時只有領一些補貼，負責協助灌區巡水路、埤塘管理維護等工作，不會有要求小組長配合選舉或罷免動員等事宜。

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桃市產總指出，桃園地區傳出有公務機關動員基層人員參與政治及選舉活動之狀況，桃市產總作為農田水利署企業工會的上級工會，嚴正表示如此行為是絕對不應發生，也無法被接受的，歡迎基層人員持續提供資訊，將協助捍衛基層權益。

桃市產總強調，任何在台灣這塊土地上的人民，都有權利參與政治活動並且進行表態，但這應該是在「自願且個人決定」的前提下完成，並非如近日各地傳出水利會或消防隊，遭政府機關進行動員參與政治活動，無論是哪個層級的單位有這種狀況，不僅損害受雇者權益，更是對民主政治和政府行政中立最大的傷害。

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