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    屢被點名首任運動部長 張廖萬堅：非他能決定

    教育部次長張廖萬堅（立者）長期關注體育，被視為首任運動部長熱門人選。（記者蘇孟娟攝）

    教育部次長張廖萬堅（立者）長期關注體育，被視為首任運動部長熱門人選。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/21 19:36

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕運動部預計9月9日「國民體育日」掛牌成立，教育部次長張廖萬堅屢被點名是首任部長的熱門人選，他表示，只是關心且喜歡運動，持續投入做對運動有益的事， 對於運動部長一職，「不是我所能決定、謝謝大家關心」。

    張廖萬堅從小對棒球有興趣，迷棒球成痴，曾擔任台中市棒球委員會主委、協助台中市西苑高中成立棒球隊，並協助打響西苑棒球隊名號，卸任立委職務後，雖在教育部服務，仍持續關注運動發展，日前就幫忙奔波連繫熱心企業，贊助台中市中山國中棒球隊出國參加世界賽事百萬旅費。

    運動部9月9日將成立，張廖萬堅屢被點名是首任部長熱門人選，今日他強調，只是長期關心、喜歡運動，且希望做對運動有益的事，運動部長一職，「不是我所能決定、謝謝大家關心」。

    近日台師大女足球隊抽血案引發全國關注，張廖萬堅也提出，國內體育班長期以來屢傳不當管教、霸凌文化及威權訓練方式等，為人詬病已久，他過去擔任民代時常關心類似議題，進入政府部門後，發現有些學校訓練方式已有改善，但仍有個案因教練情緒管控不當，對運動員不當處罰造傷害的憾事，以往類似案作發生的原因就是監督力道不足。

    他說，相信運動部成立後，在人力充沛及資源變多下，可以與教育部的學校體育組合作，協助輔導各縣市落實基層學校的體育班訓練等，更符合社會及運動員、家長的期待。

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