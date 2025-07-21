家長質疑幫武陵高中付薪水 校方、桃教局：由政府匯給教職員

有家長發文質疑，為何家長要支付武陵高中教職員每個月的薪水跟加班費，錢還進了不特定私人帳戶。對此，校方駁斥，公立學校教職員薪水皆由政府支付，家長若有證據可以向檢調單位提出檢舉。（資料照）

2025/07/21 19:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有家長在Threads上發文質疑，為何家長要支付武陵高中教職員每個月的薪水跟加班費，錢還進了不特定私人帳戶。對此，校方駁斥，公立學校教職員薪水皆由政府支付，家長若有證據可以向檢調單位提出檢舉，目前調查都查無事證。據悉，爭議的薪水問題主要是音樂班課後加強術科的費用。

該名家長要求校長不要再避而不見，他正式以家長身分質疑，請校長出來交代，為何要家長支付「武陵高中教職員」每個月的薪水跟加班費，錢進了不特定私人帳戶，而且還不是進入武陵高中台銀帳戶，然後錢就不知去向。家長強調蒐證了2年，「沒有一定的證據，我敢發文揭露嗎」，同時要求教育局出來面對。

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教育局今（21）日回應，該校所有編制內教職員工，每個月的薪水皆循正常管道定期匯入銀行或郵局的薪資帳戶，每筆金額都有轉帳紀錄可查，而經查，此案主要是音樂班家長後援會向家長收取學生課後加強術科的相關費用，該費用支付以所聘請術科老師的鐘點費為主，初步瞭解，校內教師並未有溢領或收取不當費用情事。

校方也駁斥家長指控，強調公立學校教職員的薪水皆由政府支付，家長已向教育局檢舉並經過調查，若有明確證據，可以向檢調單位提出檢舉。

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