新北蘆洲湧蓮寺商圈禁設攤 藍綠議員批市府濫權、要求撤回禁令

新北市蘆洲區湧蓮寺廟口商圈為當地信仰與庶民經濟重心，今年初市府於成功路寶雅門前設立禁止擺攤告示，引爆地方民代強烈反彈。（記者羅國嘉攝）

2025/07/21 19:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺廟口商圈為當地信仰與庶民經濟重心，長年吸引大量民眾前往參拜、採買，早晚市集更是聚集近20攤業者，構築出蘆洲獨特的市井風情。然而，今年初市府突以「公安疑慮」為由，於成功路寶雅門前設立禁止擺攤告示，引爆地方民代強烈反彈。藍綠營議員怒控市府於法無據，鴨霸濫權，要求市府盡速撤回公文，還商圈公道。

新北市市場處回應，蘆洲區成功路161號公有建築物因違反使用已終止契約，此建築物前自今年7月31日起禁止設攤。

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議員顏蔚慈表示，市府與寶雅之間的招商合約爭議，無涉外面攤位，而且湧蓮商圈早晚市設攤，不僅是行之有年的地方特色，更是經由公所與分局議決同意的設攤範圍，皆有會議紀錄可佐證。她強調，地方已多次強烈表達反對劃設停車格及取消攤位，就連基層公務人員都認為不合理，市府卻一意孤行，難道背後有不可告人的壓力嗎？

議員李倩萍說，今市府以「消防公安疑慮」為由，計畫將寶雅門前攤位劃設紅線或改為機車格，禁止擺攤，形同斷人生計。她質疑，市府若真擔心公安，為何只有針對寶雅前段開刀、而非整條街一視同仁？痛批市府相關單位「毫無擔當、互踢皮球」，認為市場處喪失應有角色，未依職責輔導攤販，反倒成了打壓第一線業者的幫兇。呼籲市府正視地方聲音，立即明確說明政策依據與標準，勿再任意打壓小民生計。

議員黃桂蘭則提出三點訴求，包含撤除「禁止設攤」告示牌、維持攤販營業現況、堅決反對劃設紅線與車格，並要求市府須於25日前正面回應，否則將發起後續抗爭行動。

市府突以「公安疑慮」為由，於成功路寶雅門前設立禁止擺攤告示，藍綠營議員怒控市府於法無據，鴨霸濫權，要求市府盡速撤回公文，還商圈公道。（記者羅國嘉攝）

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