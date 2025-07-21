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    55年前汽水月曆 「麻豆」本尊驚喜來相認

    1969年黑松汽水月曆上的男麻豆（左），近日聯絡上梁志忠，表示一定會來看展覽。（梁志忠提供）

    1969年黑松汽水月曆上的男麻豆（左），近日聯絡上梁志忠，表示一定會來看展覽。（梁志忠提供）

    2025/07/21 19:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕本尊來相認！南投縣文化資產學會理事長梁志忠策劃的「咱ê老台灣－古早台灣民俗文物特展」，展覽文物中有本保存完好、1969年的黑松汽水月曆，該月曆皆由小朋友當「麻豆」，1-3月的男「麻豆」意外得知月曆展覽訊息，聯絡上梁志忠後，笑稱當時拍月曆最大好處，就是全班都喝到汽水。

    南投縣文化資產學會理事長梁志忠，收藏數十年的台灣文物，不只設立「南投故事館」展出他的收藏，並策劃「咱ê老台灣－古早台灣民俗文物特展」從6月下旬起在國史館台灣文獻館展出到12月19日，前北投文物館館長高本莉，從梁志忠的臉書看到展出的文物中，有本1969年黑松汽水月曆，1-3月份的3位小模特兒就是她的小學同學，而她也把該訊息分享給其中的男「麻豆」（模特兒）。

    梁志忠表示，55年前的黑松汽水月曆，3個月份為1頁，4頁主角都是小朋友，高本莉老師的小學同學是1-3月份的「麻豆」，2位小女孩、1位小男孩是同班同學。高老師在國外看到臉書裡的月曆照片，把訊息傳給這位男同學，男同學私訊聯絡，表示一定會來看展覽，該訊息意外讓他跟本尊相認。

    梁志忠說，這位男「麻豆」姓林，當時10歲，與另兩位女同學被挑中當月曆模特兒時，是班上的大事，因為全班同學都喝到黑松汽水，每個人都好開心，長大後同學相聚還會聊起這段甜蜜往事。

    「咱ê老台灣－古早台灣民俗文物特展」，在黑膠唱片牆的左側就是將黑松汽水月曆分裱框展出，月曆最右一張的模特兒，就有本尊來相認。（記者陳鳳麗攝）

    「咱ê老台灣－古早台灣民俗文物特展」，在黑膠唱片牆的左側就是將黑松汽水月曆分裱框展出，月曆最右一張的模特兒，就有本尊來相認。（記者陳鳳麗攝）

    梁志忠自小歡收藏文物，這本55年前的月曆，就被他完好保存至今，才有機會讓月曆模特兒本尊來相認。（梁志忠提供）

    梁志忠自小歡收藏文物，這本55年前的月曆，就被他完好保存至今，才有機會讓月曆模特兒本尊來相認。（梁志忠提供）

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