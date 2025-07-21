桃捷長庚線可行性研究 明年報中央審查

桃園市長張善政（右二）與立委牛煦庭（中）今日會勘桃園捷運棕線、長庚線進度。（桃園市政府提供）

2025/07/21 19:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市捷運建設有新進展，桃園市長今天前往龜山區現勘「桃園捷運棕線計畫」沿線工程現況與長庚線路線規劃，張善政表示，棕線BR02站，確認將設置一座高架連通空橋進入龍華科技大學；他並宣布長庚線有三項新進展，包括起點將自捷運機場線A7站延伸至長庚大學站，為縮短連接棕線轉乘距離、站體將下移至南崁溪畔，長庚線可行性研究計畫將於明年報交通部審查。

張善政今（21）日偕同立委牛煦庭前往龜山區勘查「桃園捷運棕線計畫」沿線工程現況與長庚線路線規劃。張善政表示，捷運棕線綜合規畫已於2024年3月1日獲行政院核定，市府對開工前各項前置作業皆已準備就緒，將全力爭取於今年底正式動工。另，考量棕線沿線部分地區路幅狹小，市府將同步推動先期工程，優先進行騎樓打通與整平、電箱及路樹移設等作業，確保施工期間行人通行安全，同時提升市容品質，打造安全、友善的人行空間。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭表示，他長期關注捷運棕線推動進度，並提出多項具體建議，讓棕線建設更貼近地方實際需求，針對棕線BR02站，市府已確認同步設置一座高架連通空橋進入龍華科技大學的建議，可降低學生因機車行於陡坡進入校園可能的事故，也有助學生與當地市民未來步行抵達捷運站的便捷與安全性，為兼具通學廊道與優化人本步道的友善方案。

龍華科大校長葛自祥表示，該校學生數約1萬2千人，有3千部以上的機車通勤需求，尤其往南行駛路段為砂石車頻繁通行區域，若能設置捷運車站並結合空橋通學廊道，可有效降低學生機車使用率，提升整體交通安全。

桃園市府捷運工程局長劉慶豐說，BR02站的空橋連通設計，人行路橋將採結構輕量化設計，採用鋼構及高強度混凝土，除降低結構量體，並兼顧減碳效益，減少對環境衝擊，後續也將依據校方需求與工程技術條件進行評估與規劃。

張善政也責成捷運工程局依建議，研議將桃園長庚線規劃起點自捷運機場線A7站延伸至長庚大學站，改善學生通勤與住宿壓力。未來學生將無須仰賴公車接駁，即可便捷往返校園與車站，亦可服務長庚大學、長庚科技大學、國立體育大學等3所大專院校學生，及參與籃球賽事的觀眾，進一步提升捷運運量，增加捷運使用率，達成雙贏效益。

牛煦庭並指出，原長庚線路線經由長壽路北側山壁，僅能服務單側居民，且若於該路段設置橋墩，恐壓縮現有車道空間，且該路線距棕線BR06站長達500公尺，轉乘不便，因此建議改走南崁溪畔，不僅可服務陸光二村居民，也可縮短與BR06站轉乘距離至140公尺，民眾可快速轉乘，無論是前往長庚醫院就醫，或前往新北、台北市區通勤上班、上學都更為便利。

張善政表示，根據捷工局評估，棕線將於BR06站與長庚線銜接，並考量轉乘便利性，站體位置將由長壽路下移至南崁溪畔，沿溪設站以縮短與BR06站距離，讓上、下龜山地區居民能夠更便利轉乘，無需再繞至小巨蛋站。未來，市民前往長庚醫院就醫、通勤或參加演唱會、賽事活動將更為便捷，有效提升北北桃捷運整合效益。他說，捷運棕線完工通車後，從桃園至迴龍的行車時間僅需約18分鐘，可大幅縮短通勤、就學通行時間，形塑台北、新北、桃園間「一小時生活圈」的交通主幹，能有效帶動沿線地區的繁榮與發展。

捷工局表示，棕線計畫已報交通部辦理經費審議，為加速推動期程並掌握市場動態，已提前就土建及機電工程公開徵詢潛在廠商意見，並同步優化招標文件，降低後續招標風險，確保工程如期推進；桃園市捷運建設正邁入關鍵里程碑，除機場捷運線已通車，捷運綠線與鐵路地下化工程正持續施工中；棕線及綠線延伸中壢計畫獲行政院核定，三鶯線延伸八德綜合規劃也已通過交通部審查，後續將送行政院審議，長庚線可行性研究計畫預定明年報交通部審查，隨著「三心六線」捷運藍圖逐步落實，桃園捷運路網正快速成形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法