台美合辦「台灣暑期密集語言課程計畫」 美大學生來台學華語

教育部攜手美國合辦「台灣暑期密集語言課程計畫」，美國大學生來台學華語，實踐大學首度參與。（實踐大學提供）

2025/07/21 19:17

〔記者林曉雲／台北報導〕我國教育部與美國國際教育委員會（American Councils for International Education）共同推動，並與美國國務院CLS 項目合作的「台灣暑期密集語言課程計畫」，今（2025）年主要在清華大學、成功大學、實踐大學等校舉行，提供美國大學生來台參與密集的中文教學及文化體驗活動。

教育部說明課程特色，包括每週18至20小時的密集語言訓練，可能包含小班與一對一教學，累計課時相當於美國一學年的進度，除語言課之外，亦安排文化工作坊，如書法、篆刻、桌遊等、語伴活動、寄宿家庭、週末郊遊、成果發表等多元體驗 。

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其中，實踐大學首度參與執行「台灣暑期密集語言課程計畫」，接待20位美國大學生，展開為期8週的密集華語訓練，並與該校學生配對語言學伴，加深語言與文化的交流。

此外，實踐大學今年也持續承辦美國國務院「美國高中生華語獎學金計畫」（National Security Language Initiative for Youth, NSLI-Y），邁入第3年，由3位美國在台駐地主任陪同25位高中生來台，展開6週的語言密集課程，並安排寄宿家庭，讓學生得以沉浸在全中文的生活環境，NSLI-Y為美國國務院提供的全額獎學金，旨在鼓勵青年學子透過文化沉浸學習阿拉伯語、中文、韓語等語言；而7月將接待來自義大利烏爾比諾大學（Urbino University）、瑪米亞尼高中（Mamiani High School）及法國西布列塔尼大學（Bretagne University）38位師生，進行為期2週的華語研習。

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