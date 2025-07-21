台南部份基地台結構受創 台灣大採臨時工法初步修復

北門錦湖里基站受颱風影響，遭土石與倒木覆蓋；圖右為南鯤鯓代天府內基站，已採臨時工法完成初步復原。（台灣大哥大提供）

2025/07/21 18:54

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風日前重創嘉南地區通訊，電信業者持續深入災區搶修。台灣大哥大表示，目前因颱風影響而發生障礙的基地台都已經修復，但部分基地台因鐵塔倒塌及基礎結構嚴重受損，目前採臨時工法完成初步修復，還無法全面恢復風災前的服務水準。

台灣大哥大指出，受丹娜絲颱風影響較大的區域主要分布於台南七股、北門、將軍等區，公司已調動行動基地台車在當地提供行動訊號，對於嚴重受損的基地台，後續將進行重建及優化，將盡最大努力全面恢復風災前的服務水準。

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此外，台灣大哥大指出，公司於災後第一時間即啟動緊急應變機制，迅速調集工程團隊前進災區搶修，因災害嚴重隨即調度全台緊急搶修人力及機具，全力投入災區進行搶修及修復作業，總計動員超過千名人力及超過600輛各式搶修機具，另也利用10部搭載可連線衛星作為傳輸的「OneWeb衛星行動車」，深入災區提供受災民眾緊急通訊服務需求。

台灣大哥大表示，為協助受災用戶恢復正常生活，公司於災後持續提供帳單減免、手機優惠、配件優惠、維修服務優惠、暫緩催收帳單及免費換補卡、免費充電等6大災後關懷措施。

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