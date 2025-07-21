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    首次出國比賽就奪冠 台南3校特教生共融健球隊揚威香港

    「台灣珍珠奶茶隊」勇奪「2025香港共融健球盃」冠軍，並獲得最具創意打氣服飾大獎。（黃絲帶愛網關懷協會提供）

    「台灣珍珠奶茶隊」勇奪「2025香港共融健球盃」冠軍，並獲得最具創意打氣服飾大獎。（黃絲帶愛網關懷協會提供）

    2025/07/21 18:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕來自台南市的大光國小、開元國小與立人國小的特殊生組成「台灣珍珠奶茶隊」，首度出國參加本月在香港舉辦的「2025香港共融健球盃」競賽，他們團隊合作，過關斬將，從10餘支隊伍中勇奪冠軍，並獲得最具創意打氣服飾大獎。

    這次競賽由香港慈善組織「TREATs親切」主辦，強調「無分障別」與「彼此理解」的精神，共集結來自亞洲各地的共融健球10餘支隊伍參賽，台灣代表隊「台灣珍珠奶茶隊」，由社團法人黃絲帶愛網關懷協會組訓、陪伴，並帶領孩子首次出國比賽，與隊友合作、克服內心不安，不僅勇奪「共融鑽盃」（即冠軍），也寫下屬於自己的第一名。

    台灣黃絲帶愛網關懷協會表示，來自台南大光國小、開元國小與立人國小的特殊生、教職員共10餘人組成，他們第一次搭飛機、第一次出國比賽、第一次學會自理生活，更重要的是，他們勇敢跨出第一步，還抱回大獎。

    有幾位孩子曾因自閉或語言、智能障礙，在過去極少與人互動，這次在健球交流中卻主動與外國選手擊掌、傳球，甚至在夜間活動與隊友一同唱歌，讓老師和家長都紅了眼眶。

    帶隊的陳揚老師說，孩子們從剛開始的緊張、害怕，到後來願意開口打招呼、傳球，和隊友擁抱，每一步他都陪在他們身邊，「他們教會我什麼是真正的勇氣與信任。」

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