竹南幼兒園爆搧巴掌不當管教？陳光軒：轉請縣府調查、絕不姑息

影像中幼兒疑遭搧巴掌。（圖由陳光軒提供）

2025/07/21 19:15

首次上稿18:12

更新時間19:15（新增苗栗縣府回應）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒剛於臉書發文，指疑似竹南鎮一所幼兒園發生幼兒遭搧巴掌的不當管教行為；縣府教育處證實，已獲報查處。縣長鍾東錦也強調，校園暴力事件零容忍，該名教師已撤職，嚴禁關說，立案查辦，以維護幼兒權益。

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陳光軒在臉書發文表示收到友人傳送網路社群影片，影片內容疑似為竹南一所幼兒園有搧巴掌不當管教行為，明顯違反兒少法。他同時將案件轉給縣政府社會處、教育處；社會處表示會就兒少法的部分進行了解，教育處表示已簽辦調查小組開始調查。他強調會持續監督掌握，絕對不會姑息不當管教的幼兒園。

教育處說明，已於7月15日上午接獲民眾檢舉竹南鎮某私立幼兒園發生孩童遭受不當對待之情形，經了解相關事件內容後，即聯繫該幼兒園先行保存與事件有關之監視器影像、資料及進行校安及相關通報，並於當日派員進園初步調查。

教育處表示，經查該名教保服務人員於事發後由園方解雇，後續縣府仍將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」組成調查小組進行後續調查，倘經調查違反「教保服務人員條例」規定屬實，並經苗栗縣政府教保相關人員違法事件認定委員會確認，將視情節裁處6千到6萬元或6萬到60萬元罰鍰，或該名教保服務人員1到4年或終身不得在教保服務機構服務。

教育處表示，另將調查負責人是否已善盡督導管理之責，倘確有未履行督導管理責任，依規定予以裁處6千元到6萬元罰鍰，並令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰；其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得令減少招收人數、停止招生、停辦或廢止設立許可之處分。

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