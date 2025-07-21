全國罕見「詔安客庄迎暗境」 雲縣府登錄無形文化資產

崙背中秋節唯一迎暗境活動「崙背詔安客庄迎暗境」，縣府公告登錄雲林縣民俗。（圖由縣府文觀處提供）

2025/07/21 18:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林崙背詔安客庄在中秋節晚上舉行手持火把的「迎暗境」特殊民俗活動，雲林縣府7月公告為雲林縣民俗，保存者為水汴頭崇賢寺，這次同時也公告風箏登錄傳統工藝，保存者侯順政，及新增傳統工藝「粧佛」保存者蔡炯容、文化資產保存技術「大木作」保存者林山田。

崙背詔安客庄迎暗境已有逾百年歷史，早年村民拓墾為防範盜匪侵擾，由於聚落丁口少，遇有進犯村民會手持數支火把藉以壯大燈火場面，隨著時代變遷，點火把防禦功能失去，演變成闔家團圓、歡喜過節、祈求神明福佑的遊庄遶境活動。

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文觀處長陳璧君說，庄民自製竹製更寮、火把，以擔仔火遊庄、神轎遶境、路祭等展現傳統形式，在崇賢寺積極籌劃辦理及推廣，成為一年一度崙背詔安客庄的年度盛事之一，也是繼2022年「崙背水汴頭跌米籮」，第2項登錄為縣定民俗。

侯順政投入風箏製作逾40年，堅持手工製作、傳統工法，陳璧君指出，侯藝師製作、彩繪技法熟捻，還把地方特色融入其風箏彩繪圖譜製作，推廣風箏活動，也反映地方生活特色。

蔡炯容年少即投入粧佛領域，融合泉州與福州派風格，技術細膩且創新，尤其他以軟身媽祖神像製作聞名，作品流傳海內外，執業外他也教學及接受學徒拜師，致力傳統工藝保存與傳承。

林山田從事大木作相關工程逾20年，精通榫卯結構、屋架結構計算、木構件製作等傳統技藝技術，實務參與外，他也擔任推廣講師，在修復現場及工藝研習營中傳授大木作知識與操作技術。

雲林縣府公告新增藝師蔡炯容為傳統工藝「粧佛」保存者。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府公告風箏傳統工藝，保存者侯政順。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府公告新增藝師林山田為文化資產保存技術「大木作技術」保存者。（記者黃淑莉攝）

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