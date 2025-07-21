床比你想的還髒！ 專家揭正確清洗週期健康又助眠

床鋪是汗水、皮屑與微生物的聚集地。專家建議，養成定期清洗床單與寢具的習慣。（情境照）

2025/07/21 19:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人對睡眠品質日益重視，但多數人卻忽略了寢具衛生的重要性。研究指出，床鋪不僅是休息場所，更是汗水、皮屑與微生物的聚集地。專家建議，養成定期清洗床單與寢具的習慣，有助提升睡眠品質並預防過敏與感染。

綜合媒體報導，根據2022年YouGov民調，僅有28％的英國民眾每週清洗床單，許多人甚至長達8週以上才更換一次。微生物學教授弗里斯通（Primrose Freestone）指出，床鋪長期未清洗，容易堆積大量皮屑、汗液與細菌，成為塵蟎與黴菌的溫床，恐影響呼吸道健康，尤其對過敏體質者與免疫力低下族群風險更高。

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研究發現，人體每晚睡覺，會排出約240毫升的汗液並脫落數十萬個皮膚細胞，這些有機物會吸引塵蟎大量繁殖。雖然塵蟎本身無害，但其排泄物為強烈過敏原，可能引發氣喘、濕疹與過敏性鼻炎。另外，像是煙麴黴等真菌也常出現在使用中的枕頭與寢具中，對免疫功能較差者恐造成肺部感染。

弗里斯通建議，一般情況下，床單與枕套應每週清洗一次；若有生病、流汗量大或與寵物同睡，則應每3至4天清洗。棉被則建議約每3至4個月清洗一次，枕頭每4至6個月清洗。所有寢具應以60°C以上熱水洗滌並徹底烘乾，以確保殺菌除蟎、防止黴菌滋生。他強調，定期清潔寢具不僅有助提升睡眠品質，也能降低過敏與感染風險，是維護健康不可忽視的一環。

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