上萬元古箏釋出 來員林「讓愛傢俱平台」挖寶

彰化縣員林市清潔隊成立「讓愛傢俱平台」，鼓勵民眾分享二手家具，有民眾提供價值上萬元的古箏。（翻攝「讓愛傢俱平台」）

2025/07/21 18:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市清潔隊今年3月成立「讓愛傢俱平台」，鼓勵民眾分享二手家具與家電，短短半年已成功媒合近百件物品，包括檜木菜櫥、腳踏車，甚至價值上萬元的古箏。彰化縣環保局對此理念高度肯定，預計明年在溪州焚化廠設置「多功能資源回收交換平台」，推動資源再利用，減輕垃圾焚化處理壓力。

員林清潔隊長張道強表示，平台構想源自今年初「國家清潔週」活動，當時協助清理員林國宅廢棄物時，發現許多家具仍堪用，實屬可惜，於是試辦現場媒合，短短8小時內便成功轉送上百件物品，促使清潔隊在臉書成立「讓愛傢俱平台」。

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平台特色是全民參與，清潔隊在收運過程中發現狀況良好的家具會主動上傳，民眾也可自行PO文分享欲釋出的二手家具與電器，雙方透過留言聯繫、自行搬運，不僅讓資源延續使用，也減輕清潔隊人力負擔。

張道強說，透過該機制已媒合近百件物品，其中「讓愛傢俱平台」媒合19件，這些物品有些價值不菲，包括一件價值上萬元的古箏，還有一件檜木製作的阿嬤老菜廚，另有年代久遠的縫紉機等均免費送出，受到熱烈回響。

環保局長江培根指出，環保局已在秀水設有家具回收廠，回收實木家具後再製為筆筒、手機架、獎盃等生活小物，並將販售所得挹注公庫，目前已計畫在溪州焚化廠設立多功能資源回收倉庫，預計明年下半年啟用，推動類似的二手家具媒合平台，同時鼓勵各鄉鎮清潔隊投入，共同減少垃圾、落實循環經濟。

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