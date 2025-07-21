台南6宮廟做16歲成年禮 安平開台天后宮出動遊艇

台南市民政局21日號召6間宮廟共同舉辦「台南做16歲．歡喜轉大人」宣傳記者會。（記者王姝琇攝）

2025/07/21 17:43

〔記者王姝琇／台南報導〕安平開台天后宮8月24日將舉辦做16歲成年禮，結合安平洋行巡禮、射箭、擲壺等傳統文化體驗，並安排搭乘遊艇遊覽安平歷史水景公園，讓學子在歷史文化環境深入感受禮儀與傳承，強化對土地與自我價值認同。

南市民政局今天號召安平開台天后宮、開隆宮、開基臨水夫人媽廟、台灣臨濮堂施姓大宗祠、西來庵、關帝殿等6間宮廟，共同舉辦「台南做16歲．歡喜轉大人」宣傳記者會。民政局副局長吳明熙表示，今年首次邀集6間宮廟共同宣傳台南特有的16歲成年禮象，期望經過儀式洗禮，讓青年學子們了解要開始為自己、家庭與社會負起責任，廣邀年輕學子踴躍參加。

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台南市今年舉行成年禮的6間宮廟各具特色，安平開台天后宮將於8月24日舉辦做16歲儀式，祭出350個名額，結合傳統古禮與在地文化，儀式包含參拜媽祖、跪奉茶謝親恩、走花道、出鳥母宮等，象徵從稚子成長為有責任的成人。安平開台天后宮主委盧友禮表示，安平開台天后宮舉辦成年禮已超過40年，今年特地結合遊艇業者，邀學子搭乘遊艇飽覽安平美景。

另，主祀七娘媽的開隆宮，每年農曆七夕（今年8月29日）以拜契、脫豢、鑽亭、繞行等傳統儀式，並結合狀元騎馬遶境迎接青年成人；東區關帝殿融合七娘媽信仰與關聖帝君忠義精神，透過祭祀、社會教育講習及換成年服等環節，象徵青年邁入自立階段；開基臨水夫人媽廟以特製教母亭進行儀式成為一大特色，展現莊嚴文化傳承；西來庵特別為每位學子撰寫疏文並由禮生朗讀，祈願學業進步與福氣圓滿；台灣臨濮堂施姓大宗祠嚴守古禮並對外開放，強調宗族文化與公益精神。

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