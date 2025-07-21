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    邱莉莉號召救災！ 他1人捐百萬 南市議員不分黨派捐64萬元

    南市議會議長邱莉莉號召各黨派議員捐款救災；另外，五崧捷運董事長邱文賢也以公司及個人名義捐出100萬元。（記者蔡文居攝）

    南市議會議長邱莉莉號召各黨派議員捐款救災；另外，五崧捷運董事長邱文賢也以公司及個人名義捐出100萬元。（記者蔡文居攝）

    2025/07/21 17:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，急需人力、物力協助重建。台南市議會議長邱莉莉發起「議員捐款行動」，南市議員不分黨派捐款約64萬元，五崧捷運股份有限公司董事長邱文賢也大力響應，不僅以公司名義捐出50萬元，更以個人及家人名義再捐助50萬元。同時，新竹市台南同鄉會也捐款7萬元，透過市議會轉交。

    南市議會今天舉行捐款議式，包括議長邱莉莉、副議長林志展偕同各黨派20餘位議員出席，由南市副市長趙卿惠代表市府受贈，南市社會局長郭乃文、民政局長姜淋煌也出席記者會，呼籲社會各界踴躍捐款，攜手幫助災民度過難關、重建家園。

    邱莉莉表示，南市議會發動捐款，感謝議員同仁的大力支持，目前已有40多位議員響應，共募得63萬9192元，展現跨黨派團結一心、共度難關的決心，也期盼藉此拋磚引玉，凝聚更多民間力量投入重建工作。她也呼籲市府簡化行政流程、加快撥付機制，讓善款及相關資源能迅速送達災民手中。

    她表示，有意捐款協助重建的民眾，可透過社會局設立的專戶進行捐款，並請註明用途為「丹娜絲颱風災害捐款」：

    戶名：臺南市政府社會局社會救助金專戶

    銀行：臺灣銀行臺南分行

    帳號：009045065055

    銀行代碼：0040093

    備註：「丹娜絲颱風災害捐款」

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