藥局全台家數超越小7！他問「開藥局好賺？」 網曝「這方式」壓低成本

財政部統計，2022年全台藥局已達1萬584家，已超越7-11的7千多家門市。（資料照）

2025/07/21 23:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據財政部統計，2023年全台藥局已達1萬0584家，總數已超越7-11的7千多家門市，銷售額更創下1669億元新高。也讓許多人想加入經營藥局的行列，因此就有網友好奇問，「開藥局好賺嗎？」網友說，「連鎖（藥局）比較好賺是因為採購成本比同業低很多。」

一名網友在PTT發文表示，他的朋友說在醫院工作很累，不但要瘋狂包藥，還需要輪班，讓他身體經不住負荷，萌芽出想開藥局的念頭，因此想找原PO一起合資開藥局，讓他好奇問，「開藥局好賺嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「好賺，只有沒時間休假的問題」、「當然好賺不然怎麼能請這麼多藥劑師」、「現在藥師超賺」、「生意好大概月收入20萬上下 但是關店的也不少」、「去鄉下開，我怕你賺太多」、「你看大型藥局一直開就知道了」。

不過也有網友認為，「老家在台北開藥局收掉了，應該連鎖才賺」、「非連鎖的很難撐」、「藥局很多利潤很薄的品項，連鎖比較好賺是因為採購成本比同業低很多」、「要是藥師沒法打入在地生活圈，就等著收攤」。

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