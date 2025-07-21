單日累積雨量破300毫米！花東地區明仍有大雨 低壓週四後接近

今日降雨。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/21 17:14

〔記者林志怡／台北報導〕受到低壓帶影響，今日台東地區日累積雨量飆破300毫米，中央氣象署指出，明日雖雨勢稍有趨緩，但花東地區仍會出現局部大雨，且目前位於菲律賓東方海面的低壓系統有增強趨勢，預計週四至週六接近台灣，屆時天氣將受到低壓系統的外圍環流影響，並可能有其他低壓系統同時存在。

今日受到低壓帶影響，花東地區出現明顯雨勢，其中台東達仁鄉日累積雨量衝上332毫米，金峰鄉日累積雨量也達到283.5毫米，其他測站也包下今日日累積雨量的前39名，雨量大多落在200毫米以上，達到豪雨等級。

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中央氣象署預報員張承傳指出，未來一週台灣將持續受低壓帶影響，且菲律賓東方至關島都屬於低壓帶勢力範圍，容易有低壓系統發展，而目前位於菲律賓東方海面的低壓系統有增強的趨勢，但是否可達到熱帶性低氣壓或颱風標準還有待觀察。

張承傳指出，這處低壓後續路徑以通過琉球群島北上機率較高，台灣週四至週六期間將受其外圍環流、水氣影響，北部、東北部週四至週五降雨較明顯，且低壓帶內仍會有其他熱帶擾動發展，屆時可能有其他低壓系統同時存在。

明日受低壓帶影響，台灣各地仍有陣雨或雷雨，但因水氣稍有減少，東半部地區轉為短暫降雨，西半部則是局部降雨，另花東、午後中南部地區仍有局部大雨發生機會；週三水氣進一步減少，雨區縮小至基隆北海岸及東半部地區，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為午後雷陣雨為主的天氣。

週四、週五因低壓系統接近，台灣周邊轉為東北風，迎風面的北部、東北部降雨增加，有短暫陣雨或雷雨，中南部地區也有短暫降雨，花東地區多雲、有午後雷陣雨，後隨著低壓北上，週六台灣周邊風向轉為西南風，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部多雲、有午後雷陣雨。

張承傳說，週日至下週一仍是低壓帶為主的天氣，台灣周邊風向維持偏西南風，西半部局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨。

降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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