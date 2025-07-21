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    海盜船升級泥流海盜船！ 屏東鹽琉線下午急喊停

    交通輪出海如同海盜船。（記者陳彥廷攝）

    交通輪出海如同海盜船。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/21 17:14

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕薇帕颱風雖已遠颺，但外圍環流卻臨去秋波，為台灣海域帶來可怕的長浪，而下游更有從丹娜絲颱風後就不斷降下大雨所沖刷下來的黃泥流，讓屏東琉球航線成為傳說中的「海盜船」升級成「泥流海盜船」，在船不斷高低起伏下，船上乘客是驚叫連連，甚至有人是嚇到差點吐出來。

    受颱風影響，屏東往小琉球的航班從上週六下午就停航，當時的場景就已像逃難，今天雖然全面復航，但海面風浪未減，且持續下起大雨，破浪出港的交通船就在東港溪口與巨浪搏鬥後出海，沿途隨著海浪波峰波谷上下震盪，乘客坐著也是隨船不斷上下，船身每下落海面牽引著乘客一同重擊，沿途驚叫連連。

    東港溪下游則是從丹娜絲颱風後就沖下許多漂流木及泥水，至今未退，又迎來薇帕的接連打擊，讓溪面、海面成為滾滾黃泥流，無一處倖免，也因為風浪太大，航線中的鹽埔琉球線早早宣布上午10點50分從鹽埔出發的航班停駛，下午4點50從小琉球原船返航的船班也同樣停駛，全航線明天則是航班正常。

    今天是復航首日，船班就像海盜船，乘客無奈笑稱，「到遊樂園省下來了！」。（記者陳彥廷攝）

    今天是復航首日，船班就像海盜船，乘客無奈笑稱，「到遊樂園省下來了！」。（記者陳彥廷攝）

    交通輪出海如同海盜船。（記者陳彥廷攝）

    交通輪出海如同海盜船。（記者陳彥廷攝）

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