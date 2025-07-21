新二代姊弟教手作色紙水燈 傳承柬埔寨永續共存文化

新二代李婕芳、李軒宇，以「小小調查家-尋找永續生活的傳統智慧」拿下移民署第11屆「新住民及子女築夢計畫」，並舉辦成果分享會。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/21 17:07

〔記者王冠仁／台北報導〕為了培養在台的新住民、新二代，移民署長期推動「新住民及子女築夢計畫」，今年已經邁入第11屆，其中本屆的教育學習與藝文組得主，是來自柬埔寨新二代的姊弟檔李婕芳與李軒宇，他們以「小小調查家-尋找永續生活的傳統智慧」為主題，透過築夢計畫，回到母親故鄉與外婆一起生活互動，親身觀察與體驗柬式永續再生的傳統智慧，並於昨天舉辦成果分享會。

移民署指出，第11屆「新住民及子女築夢計畫」，共有創業與行銷組、教育學習與藝文組、多元媒體與數位科技組、社會公益服務組、環境保護與永續發展組等5大類，總共有53組人獲獎。

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其中，來自柬埔寨新二代的姊弟檔李婕芳與李軒宇，以「小小調查家-尋找永續生活的傳統智慧」為主題，成為教育學習與藝文組得主。他們透過此計畫，日前回到母親家鄉與外婆一起生活互動，並在昨天舉辦成果分享會。

在活動中，李軒宇以粗曠樸質的繪畫風格生動，呈現「芭蕉樹的生活智慧」，從花朵、嫩莖到葉子、葉鞘皆物盡其用，花朵可以煮成酸湯、嫩莖可做成料理配菜，葉子經過編織當成天然餐盤。李軒宇表示，柬埔寨利用芭蕉葉鞘與葉子，搭配五彩繽紛的花材製做成「送水節」祈福用的水燈，美觀又環保，這類可分解樹材堪稱是傳統與永續的完美共存，十分切合現今提倡永續再生的概念。

李婕芳則說，棕櫚樹是柬埔寨傳統智慧的代表樹種，樹幹經過雕刻可以當家具，葉子纖維可以編織成帽子，花蜜也能加工成柬埔寨熱門伴手禮棕櫚糖。透過參加本屆築夢計畫回到柬埔寨，親身體驗母親成長過程，體會母親從小教導「物盡其用、惜物愛物」的美德與用心，也與母親原鄉傳統與永續共存的生活文化連結更加緊密。

姊弟檔也說，「送水節」是柬埔寨傳統節日也是國定假日，象徵感謝河神賜與水源及豐收，除了有龍舟競賽、煙火表演、游燈船等，夜晚時到河邊放水燈也是表達對河神的尊敬，祈求未來的風調雨順。由於在台灣不易取得製作水燈的原材料，姊弟檔在分享會以色紙代替芭蕉葉鞘與葉子，帶領現場參與者一同手作色紙水燈，讓民眾體驗柬埔寨文化的永續內涵。

移民署表示，「新住民及子女築夢計畫」是為協助新住民及子女完成夢想及推展多元文化，鼓勵新住民及子女勇敢連結母國探索自我，透過分享築夢成果，增進多元文化之尊重與理解。

新二代李婕芳（左）向大家分享柬埔寨永續共存的生活文化。（記者王冠仁翻攝）

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