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    首頁　>　生活

    支持身障朋友走出家門、享受生活 澎縣府權益推動會議首召開

    澎湖縣政府今（21）日召開「第一次身心障礙者權益保障推動小組會議」，由縣長陳光復主持，並頒發聘書予12位委員，展現對身心障礙者的高度關懷與支持。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府今（21）日召開「第一次身心障礙者權益保障推動小組會議」，由縣長陳光復主持，並頒發聘書予12位委員，展現對身心障礙者的高度關懷與支持。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/21 17:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（21）日召開「第一次身心障礙者權益保障推動小組會議」，由縣長陳光復主持，並頒發聘書予12位委員，展現對身心障礙者的高度關懷與支持。他期許在各身障代表及專家學者的專業建議下，持續精進相關政策，提升身障朋友的生活福祉，共同打造友善無礙、幸福宜居的島嶼。

    陳光復表示，保障身障朋友的基本權益，落實「身心障礙者權利公約」精神，是澎湖縣政府責無旁貸的責任，同時也需要社會各界共同參與和支持。透過定期召開推動小組會議，澎湖縣政府廣納身障者代表及專家意見，從當事人角度出發，讓施政更貼近實際需求，並從公共設施、醫療、交通、旅遊、文化等多面向積極改善，致力讓身障者的生活更加便利與舒適。

    陳光復指出，目前澎湖縣約有6200名身障朋友，澎湖縣政府持續推動支持服務，包括生活照顧、社會保險補助、租屋補貼與生涯轉銜輔導等，同時也將三節慰問金提升至每年1萬1000元。期盼透過一系列的支持，促進身障朋友在日常生活、休閒娛樂、社會活動上的平等參與，鼓勵他們走出家門、享受生活、發揮所長，讓每一位身障者都能活出精彩、自在的人生。

    身障委員名單：翁秀媚、林美娟、莊連瑞春、許佩芳、唐誌良、陳寶月、林泰良、呂侑軒、洪英珊、王稟荃、王明輝、張京鳳。

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