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    天文大潮來了！屏東沿海慎防海水倒灌

    天文大潮來了，注意海水倒灌。（取自周春米臉書）

    天文大潮來了，注意海水倒灌。（取自周春米臉書）

    2025/07/21 16:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕年度天文大潮從明天（22日）到27日止，共6天將影響沿海的各鄉鎮市，預計最大潮高程的水位達到1.28公尺，可能造成屏東東港等沿海地區海水倒灌及局部淹水，縣長周春米已下令各抽水站注意並要求各鄉鎮市公所注意警戒，並請農漁民事先防範減少損失。

    中央氣象署指出，明天受颱風薇帕外圍雲系及大低壓帶影響，南部容易發生陣雨及強降雨，沿海地區會有長浪發生，南台灣沿海要注意海水倒灌及局部淹水。

    屏東縣長周春米今天特別在臉書上提醒民眾加強注意，從明天起一年一度的天文大潮，將影響屏東沿海各鄉鎮，受低壓帶影響，天氣持續不穩定，預計潮差達到1.28公尺，清晨至早上是最高峰，一定要慎防海水倒灌及積淹水，注意午後雷雨。

    屏東縣政府已經做好防汛因應，她要求抽水站全面巡檢，預佈移動式抽水機，加強下水道與排水設施清淤，以提升災防應變能量，特別提醒沿海低窪地區請做好防汛準備，農漁民提前轉移設備與物資，養殖業者加強水門閘控與護網固定，民眾外出注意道路積水，縣府團隊會嚴陣以待，鄉鎮市公所應強化應變措施，全面監控及防範，攜手做好防災準備，共同守護家園。

    天文大潮來了，海水潮差相當大（取自周春米臉書）

    天文大潮來了，海水潮差相當大（取自周春米臉書）

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