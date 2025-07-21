自己是受災戶無暇顧！被批救災不力 南市民政局長姜淋煌委屈落淚

南市民政局長姜淋煌談及他自己也是受災戶，迄今都還無暇顧及，忍不住當場紅了眼眶，掉下淚來。（記者蔡文居攝）

2025/07/21 17:00

〔記者蔡文居／台南報導〕這次丹娜絲颱風重創台南，房屋受損1萬多戶，加上停電及災後雨勢不斷，災民苦不堪言。面對外界批評南市府救災不力，家住下營區的台南市民政局長姜淋煌今天出席南市議會記者會時，說明市府救災現況，談及他自己也是受災戶，迄今都還無暇顧及，每天到處忙救災，卻遭批評，讓他深感委屈，忍不住紅了眼眶，當場掉下淚來。

台南市議會議長邱莉莉號召台南市議會各黨派議員，捐款60餘萬元救災，今天舉行記者會，包括議會各黨派議員20餘名及副市長趙卿惠、民政局長姜淋煌、社會局長郭乃文等人出席。

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會中有議員抨擊南市府這次風災救災慢半拍，姜淋煌說明市府救災現況。他透露自己也是受災戶，到現在也放著無暇搶修，到處忙著協調、救災。颱風當晚11點回到家，一路上險象環生，回家看到自己家房子的鐵門及屋頂被強風掀開。之後就忙著投入救災，還被家人抱怨「自己家都不顧，還忙著搶修別人的家」，「為何要這麼辛苦，要他工作辭一辭，不要幹了！」說著說著，他忍不住紅了眼眶，當場掉下淚來。

他表示，這次要感謝眾神明的保佑，颱風夜那一晚沒有人在颱風侵襲當下受傷、死亡，可說是不幸中的大幸。大家只能儘量做，無論政府怎麼做，都會有人批評、有人嫌，他都把它視為前進的力量，天災地變也不會只有這一次而已，以後也絕對會再發生，他也不會永遠在政府服務，但政府該改善的會來改善，不要讓百姓抱怨，所謂苦民所苦就是這樣，盼大家繼續努力。

家住下營區的南市民政局長姜淋煌自己也是受災戶，每天忙著救災，卻遭批評，讓他深感委屈。（記者蔡文居攝）

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