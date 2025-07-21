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    為神明代言46年 台南三寮灣乩士林常逢退休

    台南三寮灣三安宮乩士林常逢服務信徒46年，宣告退休，廟方頒贈「功德圓滿」匾額，感謝無私奉獻。（三安宮提供）

    台南三寮灣三安宮乩士林常逢服務信徒46年，宣告退休，廟方頒贈「功德圓滿」匾額，感謝無私奉獻。（三安宮提供）

    2025/07/21 16:49

    〔記者王涵平／台南報導〕台南三寮灣三安宮乩士林常逢服務信徒46年之久，宣告退休，廟方頒贈「功德圓滿」匾額，感謝無私奉獻。

    今年81歲的林常逢，做為北門區三寮灣三安宮主神林府三相公的代言人，管委會主委林裕源代表宗親昨日頒贈「功德圓滿」匾額，感念林常逢一輩子為神明的奉獻。

    林裕源表示，林常逢從35歲開始擔任林府三相公乩士，每年農曆6月林府三相公聖誕，起乩扶鸞，沿著先人香路，清早7點準時帶領宗親前往南鯤鯓代天府謁祖，祈求庇佑庄內平安順事，再返回林府三相公當年與三寮灣頂角林氏宗親結緣所在的將軍溪邊，祭送王船回返天庭，也帶回庄民的虔誠敬意。

    祭典儀式從清早到中午繞境完成入廟，林常逢已是疲憊萬分，仍然堅持一一為廟前排長龍的信徒祭改，直到最後一位結束。眾人勸其簡化，林常逢卻說，長者前來，鄉親遠道而回，怎能草率而失神意。

    林常逢處理神事，一切謹遵神意，從不譁眾取寵，深獲宗親信任。家宅大小事，無論起家入厝、擇日問吉、經商求仕、地理風水，都來相邀，他總是拋下工作，遠赴台南、高雄、台北、中國各地處理，主家感激之餘，習慣包個紅包表達謝意，他都堅辭婉拒，美名遠播。林裕源以「忠信清正」4字誇讚，實在當之無愧。

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