殯葬業者陳財寶獻愛心 連2年捐贈3輛復康巴士、勘災車給苗縣府

陳財寶（左2）捐贈電動排煙機給苗栗縣政府消防局，強化救災功能。（苗栗縣政府提供）

2025/07/21 16:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕從事殯葬業的新北市菘豪獅子會創會會長陳財寶，繼去出捐贈苗栗縣政府1輛復康巴士，今（21）日再捐贈1輛復康巴士、1輛災情勘查車及1台電動排煙機給苗栗縣。陳財寶指出，捐復康巴士盼能服務苗栗縣的偏鄉地區民眾，今年擴大愛心捐勘查車及排煙機，希望讓消防弟兄做最有效率的運用。

陳財寶桃園市觀音區人，目前經營殯葬禮儀事業，去年曾捐贈苗縣1輛復康巴士，今年再捐贈1輛價值約120萬元的復康巴士及1輛價值約96萬元的災情勘查車，並從他與妻子、4位子女的名字中各取1字，取名為「富貴華君寶鳳號」，同時並捐贈1台價值約26萬元火場救災用的電動排煙機。今天的捐贈儀式中，縣長鍾東錦頒贈琉璃獎盃感謝陳財寶的善行義舉。

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鍾東錦指出，苗縣目前約有3萬3648位身障人口，使用輪椅者更有搭乘復康巴士就醫及外出的需求，陳財寶去年捐贈苗縣復康巴士時，得知今年苗縣將有6輛復康巴士達使用年限將報廢，今年又再捐贈1輛復康巴士，且加碼捐贈1輛救災用的災情勘查車、1台火場使用的電動排煙機，苗縣府將物盡其用，做到盡善盡美，提供行動不便縣民的接送服務，並提升消防救災效率，確保民眾生命財產安全。

陳財寶捐贈災情勘查車給苗栗縣政府消防局，強化救災功能。（苗栗縣政府提供）

陳財寶捐贈復康巴士給苗栗縣政府社會處，盼服務偏鄉地區民眾。（苗栗縣政府提供）

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