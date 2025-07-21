為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    殯葬業者陳財寶獻愛心 連2年捐贈3輛復康巴士、勘災車給苗縣府

    陳財寶（左2）捐贈電動排煙機給苗栗縣政府消防局，強化救災功能。（苗栗縣政府提供）

    陳財寶（左2）捐贈電動排煙機給苗栗縣政府消防局，強化救災功能。（苗栗縣政府提供）

    2025/07/21 16:38

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕從事殯葬業的新北市菘豪獅子會創會會長陳財寶，繼去出捐贈苗栗縣政府1輛復康巴士，今（21）日再捐贈1輛復康巴士、1輛災情勘查車及1台電動排煙機給苗栗縣。陳財寶指出，捐復康巴士盼能服務苗栗縣的偏鄉地區民眾，今年擴大愛心捐勘查車及排煙機，希望讓消防弟兄做最有效率的運用。

    陳財寶桃園市觀音區人，目前經營殯葬禮儀事業，去年曾捐贈苗縣1輛復康巴士，今年再捐贈1輛價值約120萬元的復康巴士及1輛價值約96萬元的災情勘查車，並從他與妻子、4位子女的名字中各取1字，取名為「富貴華君寶鳳號」，同時並捐贈1台價值約26萬元火場救災用的電動排煙機。今天的捐贈儀式中，縣長鍾東錦頒贈琉璃獎盃感謝陳財寶的善行義舉。

    鍾東錦指出，苗縣目前約有3萬3648位身障人口，使用輪椅者更有搭乘復康巴士就醫及外出的需求，陳財寶去年捐贈苗縣復康巴士時，得知今年苗縣將有6輛復康巴士達使用年限將報廢，今年又再捐贈1輛復康巴士，且加碼捐贈1輛救災用的災情勘查車、1台火場使用的電動排煙機，苗縣府將物盡其用，做到盡善盡美，提供行動不便縣民的接送服務，並提升消防救災效率，確保民眾生命財產安全。

    陳財寶捐贈災情勘查車給苗栗縣政府消防局，強化救災功能。（苗栗縣政府提供）

    陳財寶捐贈災情勘查車給苗栗縣政府消防局，強化救災功能。（苗栗縣政府提供）

    陳財寶捐贈復康巴士給苗栗縣政府社會處，盼服務偏鄉地區民眾。（苗栗縣政府提供）

    陳財寶捐贈復康巴士給苗栗縣政府社會處，盼服務偏鄉地區民眾。（苗栗縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播