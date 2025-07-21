「終身運動、全民參與」 雙北世壯運感恩茶會 細數賽事動人畫面

台北市長蔣萬安（前右）、新北市長侯友宜（前左）21日出席雙北世界壯年運動會企業感恩茶會，感謝贊助單位對活動的熱情參與及實質貢獻。（記者羅沛德攝）

2025/07/21 17:09

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北世界壯年運動會5月底落幕，今天在台北市晶華酒店舉辦企業感恩茶會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜均出席，2人致詞時，不約而同細數賽事過程中，感動人心的畫面與故事，同時感謝多家企業贊助，讓賽事能夠圓滿順利，增加雙北在國際的能見度。

蔣萬安表示，世壯運雖然已經閉幕，但是籌辦過程中的努力付出，留下許多精彩令人回味的動人畫面，感謝多縣市相挺、超過60家企業支持，促成台灣歷來舉辦國際大型賽事規模最大的一次。他列舉印象深刻的故事，例如金曲歌王蕭煌奇奪得帕拉柔道男子90公斤級金牌、「噴射機阿嬤」林潘秀雲在85歲組勇奪4金、104歲林友茂創下金氏世界紀錄最年長羽球選手、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）分享參加足球賽事，並說許多來自各國外交官共襄盛舉，這次世壯運真的讓世界看到台北，也相信「終身運動、全民參與」的精神永不滅。

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侯友宜指出，動人的故事透過各式管道傳播出去，讓許多民眾藉由世壯運，對台灣的文化、觀光及在地產業蛻變耳目一新，新北市幅員遼闊、地形多元，在地產業鏈透過自身優勢，使更多台灣人、國際朋友認識不一樣的新北市。雙北可以辦到世界頂級的運動賽事，背後來自很多人的幫忙，大家提供的不只是資源，且是響應共同價值，協助賽事能夠圓滿順利，非常謝謝。

蔣萬安表示，籌辦過程中的努力付出，留下許多精彩令人回味的動人畫面，感謝多縣市相挺、超過60家企業支持，促成台灣歷來舉辦國際大型賽事規模最大的一次。（記者羅沛德攝）

侯友宜指出，比賽動人的故事透過各式管道傳播出去，讓許多民眾藉由世壯運，對台灣的文化、觀光及在地產業蛻變耳目一新。（記者羅沛德攝）

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