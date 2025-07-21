宜縣6所國立高中職校長大搬風 新任人選揭曉

蘇海校長陳永峰將接任宜商校長。（記者江志雄攝）

2025/07/21 16:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕教育部國教署今天（21日）公告國立蘇澳海事及羅東高商新任校長遴選結果，分別由頭城家商教務主任陳志威、屏東高工教務主任李輝誌脫穎而出。宜蘭縣下個學年有6所國立高中職校長大搬風，新任校長將在8月1日走馬上任。

宜蘭縣國立高中職校長異動學校，包括宜蘭高中、宜蘭高商、羅東高商、羅東高工、蘇澳海事、宜蘭特殊教育學校，新校長人選5月16日起陸續公告。

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宜中校長張以方屆齡退休，遺缺由宜中校友、基隆商工校長洪光賢轉任。羅工校長廖俊仁轉任新竹高商校長，遺缺由宜商校長洪重賢轉任，蘇海校長陳永峰則轉任宜商校長。宜蘭特教學校校長柯建興轉任基隆特教學校校長，遺缺由宜特學務主任黃志欽升任。

羅商校長陳琨義獲聘出任國立體育大學師資培育中心助理教授，校長一職出缺。羅商及蘇海校長候聘人昨天接受面談，羅商5人進入決選，蘇海4選1，教育部國教署今天「放榜」，由李輝誌及陳志威上榜。

即將接任羅東高工校長的洪重賢出身彰化縣，1992年師大畢業，分發到羅工執教23年，後來接任蘇海與宜商校長，這次重返羅工回到教育工作的起點，他表示，將全力以赴，在教育崗位上繼續打拚。

宜蘭縣國立高中職校長大搬風，宜商校長洪重賢將轉任羅工校長。（圖由洪重賢提供）

羅商校長陳琨義獲聘出任國立體育大學師資培育中心助理教授。（圖由陳琨義提供）

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