毒菇狀元！綠褶菇擴散林園濕地公園 外型迷惑別亂採

綠褶菇具毒性，不可採食。（陳俊強提供）

2025/07/21 16:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕南部地區連日雨勢，高雄市林園區海洋濕地公園冒出綠褶菇，體型最大可達直徑10公分，孢子隨著海風吹拂飄散，生長區域有擴散趨勢，然而綠褶菇有「毒菇狀元」封號，外型類似可食用的雞肉絲菇等，若誤食身體會出現中毒症狀，林園愛鄉協會理事陳俊強建議，一旦發現就得盡速移除，以及時阻止擴散。

高雄地區近來天氣濕熱，林園區海洋濕地公園先是出現綠褶菇仙女環，逐漸成長蕈傘已經張開，孢子開始擴散，陳俊強在濕地公園堤防邊坡、排水溝、遮陽棚、看台斜坡都發現蹤跡，因而在社群平台示警，呼籲民眾不要採食。

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陳俊強指出，綠褶菇具有毒性，外型類似可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇，容易混淆，由於濕地公園常有社區民眾及遊客出入，建議不要碰觸及採食，協會解說員也會不定期前往巡視，如果有發現就會通報，再視情況進行移除。

他說明，開傘就是孢子已經擴散了，尤其海邊風勢強勁，飄散區域恐更廣，而綠褶菇開傘之後很快就會死掉，有移除和沒有移除其實都沒差，不過一旦孢子撒出去，就表示下一次可能會長出更多，所以要趁孢子尚未撒出去之前，先行移除。

衛生福利部也在官網宣導中毒案例，並指誤食後1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀，提醒民眾勿採食來路不明菇類。

綠褶菇有「毒菇狀元」封號。（蘇月琴提供）

綠褶菇開傘後即開始釋放孢子。（陳俊強提供）

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