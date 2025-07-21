寶山鄉長籲聯合修護道路 竹縣府：推公私協力維護機制

對於寶山鄉長邱振瑋今公開籲請竹縣府主導道路聯合修護，縣府回應表示，除持續投入經費改善路面外，去年也曾召開協調會討論道路養護機制。（記者廖雪茹攝）

2025/07/21 16:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉近年因大型開發工程多，帶來道路損壞等問題引發民怨，鄉長邱振瑋今公開籲請竹縣府主導聯合修護；對此，縣府回應表示，除持續投入經費改善寶山鄉道路外，去年也曾召開協調會討論道路養護機制。

新竹縣政府指出，有關寶山地區近年因竹科寶山二期擴廠、產業園區開發、山坡地住宅興建及土資場收容等，因眾多重型機具及砂石車頻繁進出寶山鄉三峰路、寶山路、雙林路及山湖路等路段，已造成多處路面損壞，為避免發生交通事故，縣府持續派工改善，於2023及2024年斥資4310萬元經費改善，今年則預計再投入2360萬元改善路面，已訂7月底陸續進場施作。

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工務處進一步說明，2024年7月19日曾就損害嚴重的三峰路、雙林路等路段，邀集該路段鄰近開發業者及寶山鄉公所召開「寶山鄉竹43（三峰路）鄉道、竹47-1（雙林路）周邊道路改善事宜協調會」，討論道路養護機制，同年12月20日完成路段分配，並請開發業者自主認養維護，透過公私協力方式共同參與道路維護工作，未來縣府以此方式推動並建立寶山鄉道路維護機制。

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