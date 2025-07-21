偏鄉閱讀素養典範 台南7國中小獲獎

「未來素養學堂─偏鄉閱讀素養典範學校計畫」頒獎，台南市7所國中小獲獎。（南市教育局提供）

2025/07/21 16:31

〔記者王姝琇／台南報導〕」台南多所學校參與台灣素養教育協會辦理的「未來素養學堂－偏鄉閱讀素養典範學校計畫」，在協助孩子養成自主學習能力及偏鄉弱勢學童發展核心素養方面表現卓越，樹林國小、松林國小、塭內國小、北勢國小、後壁國中獲楷模典範學校；菁寮國小獲傑出實踐學校；紀安國小獲啟航新星學校獎。

教育局長鄭新輝指出，透過PaGamO素養品學堂線上學習平台，學生從遊戲任務中學習，不僅提升閱讀理解與思辨能力，更能藉由主題式跨領域文本，呈現真實情境中的重要議題拓展國際視野。平台提供即時反饋與詳盡解說，有效強化學習成效。老師透過數據掌握學生學習進度，進行個別指導。

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松林國小校長顏素麗表示，自2023年起，松林國小4到6年級參與「未來素養學堂計畫」，連續2年獲選「閱讀素養典範學校」，今年更榮獲第5屆「楷模典範學校」殊榮；教師林湘晴榮獲PaGamO教學星級獎。由衷感謝台灣素養教育協會，讓偏鄉孩子也能享有優質的素養學習資源。

後壁國中校長高儷玲表示，自111學年度下學期起引進「未來素養學堂 PaGamO」平台，學生每週固定利用早自修、週六社團及學習扶助時間進行線上閱讀，以遊戲機制鼓勵學生透過閱讀文章和答題來「攻城掠地」，有效激發學習動機和樂趣，在遊戲中累積閱讀量和理解力，進而提升素養能力。此舉已展現顯著成效，114年度會考國文科有學生表現優異，達到A++級。

鄭新輝表示，素養品學堂不只是提升學力的工具，更是讓孩子愛上學習的起點。期許透過此計畫，讓更多台南學子從閱讀中汲取知識、培養自主學習能力，並豐富心靈層次，為他們的未來發展奠定堅實的基礎。

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